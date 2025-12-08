Preotul comunității românești din Tokyo vorbește despre împlinirile și provocările păstoririi printre japonezi

Într-un interviu acordat revistei Formula AS, părintele Daniel Corîu a vorbit despre bucuriile, dificultățile și neașteptatele colaborări care însoțesc misiunea sa pastorală în Japonia.

Părintele Daniel Corîu slujește de 12 ani în Japonia, unde păstorește aproximativ 200 de familii, majoritatea româno-japoneze. Este singurul preot ortodox român din arhipelag, după ce, de-a lungul timpului, misiunea românească a rămas cu un singur centru liturgic stabil la Tokyo.

„Cred că ortodocșii sunt aproximativ 5000 în toată Japonia, doar unu la sută din totalul populației”, a precizat părintele despre viața Ortodoxiei în Țara Soarelui Răsare.

Sprijinul comunității

Comunitatea pe care o păstorește slujește într-o fostă biserică catolică achiziționată în 2017 cu sprijinul Patriarhiei Române și al Secretariatului de Stat pentru Culte. Biserica a fost ulterior amenajată și sfințită în 2020.

Slujbele sunt oficiate în română, engleză și japoneză, cu sprijinul unui diacon japonez, transferat acum trei ani de la Biserica Ortodoxă Autonomă Japoneză.

Despre sprijinul primit de comunitatea ortodoxă pentru ridicarea unei bisericuțe de lemn destinate cimitirului din Yamanashi părintele a relatat ajutorul comunității nipone.

„Unde vrea Dumnezeu, chiar și preoții budiști ajută la construirea unei biserici ortodoxe!”, a spus părintele Corîu, explicând că întregul suport logistic este oferit de preoții templului aflat vizavi.

Provocarea misiunii

Părintele a vorbit deschis și despre dificultățile trăirii credinței într-o societate profund secularizată: „Majoritatea japonezilor sunt indiferenți față de tot ceea ce înseamnă religios. Trăiesc o viață materială golită de tot ceea ce presupune spirit și spiritualitate”.

Pentru românii stabiliți în Țara Soarelui Răsare, provocările sunt mari, mai ales în familiile mixte. Mulți dintre japonezii căsătoriți cu români nu participă la viața Bisericii, iar ritmul societății japoneze îngreunează păstrarea identității creștine și românești.

„Aici trebuie să facem de trei-patru ori mai mult efort decât în România, pentru a trăi o viață creștină”, a spus părintele, subliniind că Biserica devine un adevărat „spital duhovnicesc”.

Părintele Daniel Corîu a transmis un mesaj către românii din România: „Îi rog pe românii din România să se roage și pentru românii din Japonia, ca să își vină în fire, în simțire și trăire”.

Foto credit: Facebook / Biserica Ortodoxă Română din Japonia