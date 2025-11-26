Premieră în România: Romfilatelia a lansat timbre cu miros de brad dedicate Nașterii Domnului și Anului Nou

În premieră în țara noastră, Romfilatelia a lansat o emisiune filatelică dedicată sărbătorilor de iarnă care poartă mirosul crengilor de brad, topit în cerneala tiparului.

Emisiunea „Crăciun 2025” are în componență două mărci poștale, o coliță filatelică dantelată, un plic „prima zi” și o mapă filatelică având un produs special de colecție, în tiraj limitat.

Marca poștală cu valoarea de 5 Lei prezintă imagini ale darurilor tradiționale alături de fructele oferite colindătorilor.

Marca poștală cu valoarea de 14 Lei ilustrează un detaliu al podoabelor Pomului de Crăciun în care un glob cu imaginea unui înger desprins dintr-o ipostază a Nașterii Domnului însoțește un glob al darurilor care prezintă imaginea unui Moș Crăciun tradițional.

Emisiunea filatelică este disponibilă din data de 21 noiembrie, iar produsele pot fi achiziționate și de pe magazinul online Romfilatelia.

Caracteristicile tehnice ale produselor filatelice se regăsesc aici.

Sursă foto: Romfilatelia