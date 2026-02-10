Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a sfințit capela unei unități militare ilfovene

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a sfințit marți capela „Sfinții Martiri Brâncoveni” a Unității Militare 01914 din Domnești, județul Ilfov.

Din sobor au făcut parte părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul Social-Filantropic al Administrației Patriarhale, părintele Sorin Pitic, inspector general și șeful Secției de asistență religioasă din cadrul Ministerului Apărării Naționale, și părintele slujitor Florin‑Bogdan Șerbănică.

Capela a fost amenajată în incinta unității cu sprijinul comandantului și prin implicarea părintelui Florin‑Bogdan Șerbănică și a personalului unității, care a dorit un loc de rugăciune și de popas sufletesc.

Unitatea Militară 01914 din Domnești aparține Forțelor Aeriene Române.

