Preasfințitul Părinte Iustin a sfințit Biserica Parohiei Moisei III, în ultima duminică a anului bisericesc

Preasfințitul Părinte Iustin a oficiat, în ultima duminică a anului bisericesc, Sf. Liturghie, în localitatea Moisei, Protopopiatul Vișeu. Cu acest prilej, Episcopul Maramureșului și Sătmarului a sfințit Biserica Parohiei Moisei III, cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”.

Cu ocazia sfințirii, sfântul lăcaș de cult a primit al doilea hram, „Sfinții Martiri Brâncoveni”, sărbătoriți în data de 16 august.

La Sfânta Liturghie, răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Iustin a vorbit despre înțelesurile Evangheliei duminicale, care relatează întâlnirea Mântuitorului cu tânărul bogat, subliniind chemarea la viața veșnică și importanța renunțării la cele pământești în favoarea celor duhovnicești.

Pentru activitatea desfășurată în cei 15 ani de slujire, părintele paroh Carol Constantin Nagyoși a fost hirotesit iconom stavrofor. De asemenea, au fost oferite distincții de vrednicie următorilor:

Consiliului și Comitetului parohial;

Grigore Tomoiagă, primarul comunei Moisei;

Matei Tomoioagă, viceprimarul localității;

Consiliului Local Moisei;

Emil Dumăre și Liviu Istvan, pictorii bisericii.

Au fost acordate distincții post-mortem fostului primar Toader Ștețcu și arhimandritului Ioan Horea, ctitorul mănăstirii din localitate.

