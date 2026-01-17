Preasfințitul Părinte Antonie își sărbătorește ocrotitorul spiritual

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, își sărbătorește sâmbătă ocrotitorul spiritual.

Sfântul Cuvios Antonie cel Mare este considerat părintele pustnicilor. Moștenitor de averi mari de la părinți, Sfântul Antonie a renunțat de tânăr la ele pentru a duce viață de sihăstrie în pustiul Egiptului. Supranumit „floarea de foc din pustiul Egiptului”, cuviosul a trăit 105 ani (251-356).

Preasfinţitul Părinte Antonie s-a născut în data de 29 mai 1963 la Hârbovăţ, raionul Anenii Noi din Republica Moldova. Ierarhul a absolvit Facultatea de Medicină şi Farmacie din Chişinău, precum şi Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi.

Acesta a îndeplinit, începând cu anul 1995, responsabilități administrative, misionare, culturale și mediatice, în Mitropolia Basarabiei.

În ședința din 22 mai 2014, la propunerea Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Antonie Telembici în postul vacant de episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului cu titulatura Antonie de Orhei.

Hirotonia în arhiereu a avut loc în data de 24 mai 2014, în cadrul Sfintei Liturghii oficiată în Catedrala Patriarhală din București.

În data de 24 mai 2018, la solicitarea insistentă a clerului și a credincioșilor mireni din Mitropolia Basarabiei, Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret pe Preasfințitul Părinte Antonie în demnitatea de Episcop de Bălți.

Sursă foto: Basilica.ro