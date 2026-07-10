Prahova: La Cocorăștii Grind va avea loc o procesiune cu Icoana Maicii Domnului Prodromița

Parohia „Sfânta Treime” din Cocorăștii Grind, județul Prahova, organizează sâmbătă o procesiune pe străzile satului, în care va fi purtată o copie a icoanei făcătoare de minuni Maicii Domnului Prodromița.

Evenimentele, prilejuite de sărbătoarea icoanei făcătoarei de minuni, vor debuta de la ora 16:00, cu săvârșirea Vecerniei unite cu Litia și a Acatistului Icoanei Maicii Domnului Prodromița, după rânduiala de la Schitul românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos.

Copia Icoanei Maicii Domnului Prodromița va fi purtată apoi în procesiune pe străzile din apropierea bisericii.

Ajutor de la Maica Domnului

Părintele paroh Ioan Vrăjitoru a explicat pentru Trinitas TV semnificația sărbătorii pentru comunitate: „Ca în fiecare an, comunitatea euharistică din satul Cocorăștii Grind va întâmpina sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului Prodromița cu glasuri de cântări duhovnicești”.

„Foarte mulți credincioși au venit să ne confirme ajutorul pe care l-au primit de la Maica Domnului și faptul că rugăciunile lor au fost ascultate”, a subliniat parohul comunității din Cocorăștii Grind.

Duminică, sărbătoarea va continua cu Utrenia și Sfânta Liturghie, urmate de slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii trecuți la Domnul.

Biserica „Sfânta Treime” din Cocorăștii Grind a fost construită în a doua jumătate a secolului al 17-lea. Din anul 2020, în lăcașul de cult se păstrează o copie a Icoanei Maicii Domnului Prodromița.

Foto credit: Parohia „Sfânta Treime” din Cocorăștii Grind