Părintele Nikolai Sakharov a susținut o serie de conferințe dedicate tinerilor și familiilor la Iași

În perioada 21–24 octombrie, Părintele Nikolai Sakharov, nepot și ucenic al Sfântului Cuvios Sofronie de la Essex, a fost prezent la Iași, unde a susținut o serie de conferințe dedicate tinerilor și familiilor.

Părintele Nikolai Sakharov este doctor în teologie al Universității Oxford și ieromonah la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex (Marea Britanie), întemeiată în 1958 de Sfântul Sofronie Saharov – prima comunitate monahală ortodoxă din Regatul Unit.

Ortodoxia ca întâlnire personală

Prima întâlnire a avut loc marți, 21 octombrie, în Sala „Iustin Moisescu” a Ansamblului Mitropolitan din Iași, având ca temă „Ortodoxia ca întâlnire personală”.

În cadrul conferinței, părintele a transmis mai multe îndemnuri duhovnicești legate de prezența lui Dumnezeu în inimile noastre prin intermediul rugăciunilor:

„Nu vă faceți griji pentru ziua de mâine. Cu cât dăm mai mult spațiu lui Dumnezeu în inimile noastre, cu atât El va fi mai prezent în viețile noastre”.

Părintele Nikolai Sakharov a adăugat că relația cu aproapele reflectă starea inimii noastre înaintea lui Dumnezeu: „Atitudinea noastră față de semenii noștri este atitudinea noastră față de Dumnezeu. Lăsați problema voastră să devină profesorul vostru în rugăciune”.

Asemănarea dintre familie și chilie

Cea de-a doua întâlnire, desfășurată vineri, 24 octombrie, în Sala „Sinaxar” a Ansamblului Mitropolitan, a fost dedicată preoților și familiilor acestora, reunind clerici implicați în activitățile Pro Vita din cele 13 protopopiate ale Arhiepiscopiei Iașilor.

Cu acest prilej, părintele Nikolai a vorbit despre asemănările dintre viața monahală și cea de familie, întemeiate pe ascultare, loialitate, înfrânare și dăruire deplină.

Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia Iașilor, în colaborare cu ASCOR Iași, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” și Seminarul Teologic „Sfântul Vasile cel Mare”.

Foto credit: Doxologia.ro