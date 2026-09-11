Pr. Nicușor Beldiman a prezentat activitățile desfășurate în cadrul ITO 2026 (text integral)

Părintele Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la Sectorul teologic-educațional al Administrației Patriarhale, a prezentat joi la Palatul Patriarhiei activitățile desfășurate în cadrul Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși 2026.

„Pentru această generozitate și pentru contribuția la buna desfășurare a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși – București 2026, ne exprimăm recunoștința față de toți cei care au făcut posibilă această întâlnire în orașul bucuriei”, a spus părintele consilier patriarhal.

Text integral:

Preafericirea Voastră,

Preasfințiile Voastre,

Stimate autorități de stat centrale și locale,

Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Stimați invitați,

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși – București 2026 a adus împreună, în perioada 31 august – 3 septembrie, 2.400 de tineri. Între aceștia s-au numărat participanți din eparhiile Patriarhiei Române din țară și din diaspora, din Bisericile Ortodoxe surori, dar și 500 de voluntari din Arhiepiscopia Bucureștilor.

Ajunsă la cea de-a VIII-a ediție, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși s-a desfășurat cu binecuvântarea Preafericirii Voastre și a arătat preocuparea constantă pe care o acordați formării și participării tinerei generații la viața Bisericii. Faptul că momentele centrale din cadrul întâlnirii au avut loc în Catedrala Națională, edificiu a cărui realizare este strâns legată de viziunea și stăruința Preafericirii Voastre, a conferit acestei ediții o însemnătate aparte.

Programul a cuprins momente liturgice, ateliere, întâlniri și vizite, precum și conferințe dedicate unor teme actuale pentru tineri.

O semnificație deosebită a avut Pelerinajul Procesiunea luminilor, care a adunat mii de tineri cu candele aprinse, pe itinerarul dintre Catedrala Națională și Catedrala Patriarhală. Procesiunea a exprimat simbolic chemarea tinerilor de a împărtăși în societate lumina, bucuria și pacea, precum și celelalte valori pe care le primesc și le cultivă în Biserică.

În dimineața zilei următoare, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși s-a încheiat în mod firesc în jurul jertfei euharistice, prin Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Națională.

Dincolo de amploarea programului, rămân însă întâlnirile de suflet, prieteniile legate și sentimentul apartenenței la aceeași Biserică. ITO București 2026 a creat un spațiu în care tineri veniți din medii, țări și experiențe diferite s-au rugat împreună, au vorbit deschis despre dilemele generației lor și au descoperit că experiența unei comunități poate deveni resursă și inspirație pentru altele.

Ecoul întâlnirii a fost pozitiv, atât în mărturiile participanților, cât și în relatările din presă. Bucuria comuniunii dintre tineri, anvergura participării și firescul cu care aceștia și-au mărturisit credința au fost apreciate și au oferit o imagine luminoasă asupra prezenței tinerilor în viața Bisericii și în societate.

Un eveniment de o asemenea amploare a însemnat un efort organizatoric și financiar considerabil. Promovarea ITO, primirea și găzduirea participanților, mesele oferite zilnic, transportul, infrastructura tehnică, materialele, activitățile și toate celelalte componente ale programului au fost posibile printr-un efort comun.

Alături de organizatori și de sutele de voluntari, au stat instituții, parteneri și oameni care au înțeles importanța investiției pe termen lung în formarea tinerei generații și au ales să o susțină concret.

Pentru această generozitate și pentru contribuția la buna desfășurare a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși – București 2026, ne exprimăm recunoștința față de toți cei care au făcut posibilă această întâlnire în orașul bucuriei și îl invităm pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să ne adreseze cuvântul de binecuvântare.