Pr. Michael Tița, la hramul Parohiei Zlătari: Îndepărtarea de Dumnezeu ne conduce spre valea plângerii, spre pustiul nerodirii

Părintele Michael Tița, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit, joi, credincioșilor prezenți la hramul Parohiei Zlătari despre efectele îndepărtării de Dumnezeu, respectiv rătăcirea spre valea plângerii sau spre pustiul nerodirii.

Părintele vicar a explicat, în ziua praznicului Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian, asemănările dintre acesta și Sfântul Apostol Pavel.

„Am putea spune că, într-un fel, Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian se aseamănă Sfântului Apostol Pavel. De ce spun asta? Pentru că, dacă ne gândim, și unul, și altul au rătăcit de la drumul adevărului, înșelat de diavol în cazul Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian, sau amăgit de puterea lumii, cum a fost cazul lui Saul din Tars, care îi prigonea pe creștini, iar mai târziu a devenit Apostolul neamurilor”, a spus pr. Michael Tița, citat de Ziarul Lumina.

Să nu rătăcim îndepărtându-ne de Hristos

Viața acestor sfinți ne arată unde poate duce îndepărtarea de Dumnezeu.

„Care este efectul necredinței noastre? Îndepărtarea de Dumnezeu ne conduce spre valea plângerii, spre pustiul nerodirii, pentru că aceasta este viața trăită în afara lui Hristos sau chiar împotriva lui Hristos, de multe ori. Aceasta s-a întâmplat cu Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian înainte de a deveni creștin. Așa s-a întâmplat și cu Sfântul Apostol Pavel înainte de a deveni Apostol”, a explicat trimisul Părintelui Patriarh Daniel la slujba de hram a Parohiei Zlătari.

Părintele Michael Tița a făcut parte din soborul de slujitori care a oficiat Sfânta Liturghie, cu ocazia hramului.

Cu această ocazie, credincioșii au avut prilejul de a se închina la racla ce conține mâna Sfântului Ciprian, așezată pe durata hramului într-un baldachin din apropierea lăcașului de cult.

Foto credit: Ziarul Lumina