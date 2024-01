Pr. Ivan Moody, unul dintre cei mai proeminenți cercetători ai cântului sacru ortodox, a trecut la viața veșnică

Părintele Ivan Moody, unul dintre cei mai proeminenți muzicologi pasionați de investigarea cântului sacru ortodox, a trecut joi la viața veșnică, la vârsta de 60 de ani.

Anunțul a fost făcut de Societatea Internațională pentru Muzica Bisericii Ortodoxe, înființată de Părintele Ivan Moody.

„Fin cunoscător al diverselor ipostaze ale psalmodiei răsăritene, părintele Ivan Moody s-a remarcat în postura de talentat compozitor de muzică religioasă”, l-a descris într-o postare pe Facebook Prof. univ. Nicolae Gheorghiță, Prorector cu activitatea de cercetare și relații internaționale la Conservatorul din București.

Compozitorul și dirijorul Ivan Moody s-a născut la Londra în 1964. A studiat muzica și teologia la Universitățile din Londra, Joensuu și York, unde a obținut doctoratul.

Personalitate marcantă a lumii muzicale, a fost compozitor, dirijor, muzicolog și protopresbiter al Bisericii Ortodoxe din Grecia.

Între scrierile sale se numără „Passion and Resurrection” (1992), un decor complet al Imnului Acatist în limba engleză (1998) și Qohelet (2013). A compus o serie de concerte pentru pian, violoncel, contrabas și violă. Opera sa muzicală include o priveghere în limba finlandeză.

Cercetările publicate includ un număr mare de articole și lucrări despre muzica contemporană, cea veche și o carte, „Modernism and Orthodox Spirituality in Contemporary Music”. A fost cercetător Universida de Nova, Lisabona, redactor al Journal of the International Society of Orthodox Church Music și co-editor al Revista Portuguesa de Musicologia.

Sursă foto: Facebook / Nicolae Gheorghiță