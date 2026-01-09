Pr. Dan Damaschin vrea să facă un centru de dezintoxicare pentru a salva copiii și tinerii căzuți sub influența drogurilor

Părintele Dan Damaschin a anunțat intenția de a construi un centru de dezintoxicare, în apropiere de Iași, destinat copiilor și tinerilor care se droghează.

Întru-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, părintele Damaschin a spus că acesta va fi proiectul anului 2026, deoarece a întâlnit numeroase cazuri de copii și tineri care au căzut în plasa traficanților de stupefiante.

„Sunt copiii noștri. Sunt tineri care au căzut pradă drogurilor, care au ajuns într-un loc din care, omenește vorbind, nu mai văd nicio ieșire. Nu sunt cazuri pierdute. Sunt vieți rănite. Sunt suflete care au nevoie de o mână întinsă, nu de ură. De sprijin, nu de batjocură. De tăcere rugătoare și ajutor concret, nu de râsete și judecăți grăbite”, a menționat pr. Dan Damaschin.

Părintele a precizat noul centru va trebui să aibă o biserică, un atelier de sculptură și o seră.

Drogurile, o problemă la nivel european

Consumul de droguri este ridicat la nivelul Uniunii Europene, potrivit raportului pe anul 2025, publicat de Agenția Uniunii Europene pentru Droguri (EUDA).

Disponibilitatea drogurilor rămâne la niveluri ridicate pentru majoritatea substanțelor ilicite, în special pentru cannabis, cocaină și stimulante sintetice.

Problema drogurilor este și în atenția Bisericii Ortodoxe Române. Federația Filantropia a Patriarhiei Române organizează constant cursuri de formare de consilieri în domeniul adicțiilor.

Mai multe acțiuni s-au îndreptat în beneficiul consumatorilor de substanțe interzise în 2024, an proclamat de Patriarhia Română „Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor” și „Anul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți”.

În România, la nivel de stat, data de 31 mai a fost declarată Ziua națională a conștientizării riscurilor asociate consumului de droguri.

Părintele Damaschin, un lucrător neîncetat al binelui

Părintele Dan Damaschin, prin intermediul Asociației Glasul Vieții ajută anual mii de copii, mame și familii aflate în dificultate prin proiecte sociale, în special prin sprijinirea cu rechizite, haine și încălțăminte, dar și prin construirea de locuințe.

În anul 2026, organizația își propune să ajute peste 10.000 de copii și tineri: „Ne dorim să mergem mai departe și să dăruim mai mult, să ajungem la mai mulți copii, la mai multe mame și la mai multe familii care așteaptă o mână întinsă”.

Persoanele care doresc să sprijine activitățile desfășurate de părintele Dan Damaschin și Asociația Glasul Vieții, o pot face donând în conturile disponibile aici.

Foto credit: Facebook / Dan Damaschin

