A apărut Calendarul creștin-ortodox pentru 2026. Particularități și noutăți

Calendarul creștin-ortodox pentru anul 2026 a fost tipărit și poate fi achiziționat de la pangarele bisericilor din Arhiepiscopia Bucureș­tilor, de la librăriile și magazinele de cărți și obiecte bisericești ale Arhiepiscopiei Bucureș­tilor, precum și de pe site-ul colportaj.ro.

Calendarul creștin-ortodox pentru anul 2026 a fost editat, ca în fiecare an, în 6 formate de prezentare:

1. Calendarul foaie de perete;

2. Calendarul agendă mică;

3. Calendarul agendă mare;

4. Calendarul spiră de perete;

5. Calendarul de birou (toate 5 editate de Arhiepiscopia Bucureștilor – Editura Cuvântul Vieții);

6. Calendarul cu însemnări al Patriarhiei Române – realizat la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă.

Calendarul creștin-ortodox în format foaie de perete și agendă mică pentru anul 2026 au fost deja tipărite și puse la dispoziția credincioșilor înainte de sfințirea Catedralei Naționale din data de 26 octombrie 2025 și de hramul Catedralei Patriarhale istorice, „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor”, prăznuit în data de 27 octombrie.

Anul 2026 în Patriarhia Română

În Cuvântul-înainte la Calendarul creștin-ortodox pentru 2026, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, menționează că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2026 drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)”.

Formate de prezentare

Calendarul creștin-ortodox foaie de perete cuprinde calendaristica pentru anul 2026 și rânduielile bisericești aprobate de Sfântul Sinod. Este ilustrat cu icoana Sfinților din familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare.

Calendarul tip agendă mică are, în plus față de calendarul tip foaie de perete, Cuvântul-înainte al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, rugăciunile începătoare și prezentarea Sectorului pelerinaje al Patriarhiei Române și a componentelor Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române (Radio Trinitas, Trinitas TV, Publicațiile LUMINA, Agenția de știri Basilica și Biroul de presă al Patri­arhiei Române), iar pe coperta a patra, prezentarea pe scurt a Serviciului de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Calendarul tip agendă mare cuprinde, în plus față de calendarul tip agendă mică, organizarea canonică și administrativă a Bisericii Ortodoxe Române, precum și datele de contact ale sectoarelor din cadrul Patriarhiei Române și Arhi­episcopiei Bucureștilor.

Cel tip spiră cuprinde, pe lângă calendaristica pe anul 2026, și 12 reprezentări ale unor sfinte, din Catedrala Națională, printre care amintim: Sfânta Muceniță Tatiana Diaconița, Sfânta Mironosiță Ioana sau Sfânta Muceniță Anastasia Farmacolitria. Fotografiile icoanelor au fost realizate de domnul George Ioniță.

Calendarul de birou cu picior păstrează formatul din anii precedenți, caracterizat prin utilitatea sa practică.

Textul aparține Arhimandritului Joachim Bejenariu, consilier eparhial în cadrul Sectorului Economic-Financiar și directorul Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu