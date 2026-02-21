La intrarea în Postul Mare, Mitropolitul Serafim îndeamnă la iertarea celor care ne-au greșit

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, ne îndeamnă să le cerem iertare celor care ne-au greșit, într-un mesaj transmis cu ocazia începutului Postului Mare.

IPS Serafim a afirmat că urmează o perioadă de nevoință duhovnicească pentru a primi, la final, darurile Învierii.

„Șapte săptămâni de post și de rugăciune înmulțită, care ne pregătesc pentru a primi darurile Învierii: pace și bucurie pentru suflet, sănătate și întărire pentru trup. Darurile lui Dumnezeu se primesc pe măsura efortului pe care-l facem. Ne rugăm mult, postim mult, ne vom bucura de ajutor mult de la Dumnezeu. În aceste săptămâni de nevoință duhovnicească, Îl însoțim pe Mântuitorul Iisus Hristos pe drumul suferinței Sale pentru mântuirea lumii”, a menționat ierarhul.

Potrivit Mitropolitului Germaniei, Hristos Domnul, „singurul om fără de păcat” și-a pus viața pentru „toți cei ce-L răstignesc a doua oară și de fiecare dată când păcătuiesc”.

„Căci fiecare păcat pe care-l săvârșim cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, cu voie și fără de voie, înseamnă un cui înfipt în inima Domnului, o nouă răstignire a Lui. Iisus va fi în agonie până la sfârșitul lumii, scria cândva marele filozof francez Blaise Pascal (sec. XVII)”, a continuat IPS Serafim.

Fără iertare nu există post

Înaltpreasfinția Sa amintește că postul și rugăciunea nu sunt primite de Dumnezeu dacă nu iertăm celor care ne-au greșit.

„Mai cu seamă păcatul urii semenilor, chiar și numai ținerea de minte a răului, desfigurează sufletul nostru, îi răpesc pacea și liniștea lăuntrică. Nu putem avea pace și liniște sufletească dacă nu iertăm din inimă pe cei care ne-au greșit. Dacă nu iertăm din inimă, vom primi răsplata păcatelor noastre. Tot așa și Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veți ierta din inimă greșalele semenilor voștri (cf. Matei 18:35)”, a subliniat Mitropolitul Serafim.

Acesta afirmă că trebuie să iertăm tot timpul, nu doar la început de post.

„De aceea, să începem nevoința Postului Mare, cerând iertare de la cei pe care i-am supărat sau le-am făcut vreun rău, chiar și fără de voie, și să iertăm din inimă pe cei ce ne-au greșit! Să cerem iertare nu numai acum la începutul Postului Mare, ci de fiecare dată când supărăm pe cineva”, a menționat Părintele Mitropolit Serafim.

Postul pentru trup și pentru suflet

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat și calitățile terapeutice, pentru trup, ale Postului.

„Postul este de asemenea izvor de sănătate trupească. Medicina modernă recomandă postul negru două zile pe săptămână. Să încercăm deci să postim tot Postul Mare, fiecare după putere, cu conștiința că postim pentru sănătatea noastră sufletească și trupească. Să postim cu bucurie și cu dragoste, pentru că tot ce facem din dragoste este ușor”, a transmis IPS Serafim.

În finalul mesajului, Mitropolitul Germaniei îndeamnă la milostenie și la facerea de bine pentru semenii noștri.

„Vă pun deci la inimă să ajutați mereu, din multul sau puținul pe care-l aveți fiecare, pe cei ce au nevoie de ajutor. Să avem o inimă milostivă, compătimitoare și sensibilă la suferința semenilor. O vorbă înțeleaptă din popor spune: cine dă, lui își dă sau cine dă, Îl împrumută pe Dumnezeu, iar Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. El răsplătește însutit și aici pe pământ și în cer”, a sfătuit Înaltpreasfințitul Părinte Serafim.

