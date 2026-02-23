Postul Mare reașază ființa în orizontul veșniciei, transmite Mitropolitul Basarabiei

Perioada Sfântului și Marelui Post, care începe luni în Biserica Ortodoxă Română, este o „vreme a cercetării lăuntrice, a limpezirii minții și a reașezării ființei noastre în orizontul veșniciei”, transmite Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor.

„Dincolo de exercițiul exterior al înfrânării trupești, avem de parcurs împreună un urcuș al Învierii, o chemare la întoarcerea întru sine și la regăsirea chipului celui dintâi, pe care păcatul l-a întunecat în noi”, explică părintele mitropolit.

Iar „slujbele din aceste zile ne introduc în această tainică lucrare printr-un strigăt al inimii, care concentrează întreaga năzuință a omului: Ușile pocăinței deschide-mi mie, Dătătorule de viață [1]”.

„Această rugăciune sintetizează întreaga antropologie a Postului, întrucât omul, lăsat în voia propriilor puteri, nu se poate ridica din starea căzută”, subliniază Înaltpreasfințitul Părinte Petru.

Schimbarea minții și înnoirea Botezului

Mitropolitul Basarabiei explică în ce constă metanoia, sau schimbarea minții, care implică și schimbarea modului de a fi.

„Ea ne scoate din logica vechiului Adam, cel care șezut-a în preajma Raiului, și de goliciunea sa plângând, se tânguia [2], și ne așază sub dorul comuniunii redobândite cu Hristos, Izvorul vieții. Pentru că doar sufletul care își vede goliciunea autosuficienței începe să-L caute pe Dumnezeu cu adevărat.”

Citându-l pe Sfântul Ioan Scărarul, Înaltpreasfinția Sa amintește învățătura lui că pocăinţa înnoirea Botezului creștin și subliniază că exercițiul spiritual trebuie combinat cu facerea de bine către aproapele.

Îndemnuri către clerici și credincioși

În partea finală a mesajului, ierarhul se adresează slujitorilor altarelor.

„Avem responsabilitatea de a fi pentru credincioși chip al acestei așezări lăuntrice: statornici, blânzi, lucrători ai păcii”, transmite Mitropolitul Basarabiei.

„Iar pe voi, dreptmăritori creștini, vă îndemnăm să transformați acest Post într-o lucrare concretă a mântuirii: spovedanie deasă, împărtășire cu vrednicie, împăcare cu aproapele, rugăciune mai adâncă.”

„Să punem, dar, în acest Post, început bun unei noi vieți în duh, redescoperindu-ne fiecare frumusețea chipului lăuntric”, mai transmite ierarhul.

„Să ne păzim liniștea inimii, să cultivăm rugăciunea și să ne lăsăm modelați de har, pentru ca, trecând prin nevoința Crucii, să ajungem cu inimă curată la bucuria cea neînserată a Învierii.”

Note

[1] Triod, Utrenia Duminicii Vameșului și Fariseului

[2] Triod, Vecernia Duminicii Izgonirii lui Adam din Rai

