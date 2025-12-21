Eroii Revoluției au fost pomeniți în Piața Universității: Să călcăm cu prețuire pe acest pământ, unde s-au jertfit

Duminică, în Piața Universității din Capitală, a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru eroii care au murit în decembrie 1989 pentru demnitatea, libertatea și credința poporului român.

Slujba a fost oficiată de părintele protopop Nectarie Busuioc. Preotul a vorbit despre jertfa celor care și-au pierdut viața, în acele locuri, acum 36 de ani.

Părintele a afirmat că avem o responsabilitate față de sacrificiul eroilor: anume de a le prețui libertatea obținută cu un preț atât de mare.

„Acești oameni au murit pentru noi, au murit mulți dintre ei pentru credință, au murit pentru ca noi să fim liberi astăzi. Responsabilitatea noastră este mare: atât în a-i pomeni pe ei, cât și în a prețui această libertate”.

„Să facem din țara aceasta o țară frumoasă. Din orașul acesta în care ei au murit, dar și din celelalte orașe unde și-au dat viața, simboluri ale darului adus în cinstea lor. Călcăm pe pământul pe care ei și-au vărsat sângele. Să călcăm atent, să călcăm cu prețuire și să fim oameni recunoscători și iubitori de neam, de patrie și de libertate”, a spus părintele Nectarie.

Cine moare de bunăvoie, nu mai moare niciodată

Preotul a subliniat și faptul că trebuie amintit generațiilor mai tinere ce au însemnat vremurile comunismului.

„Toți cei care am trăit acele vremuri de restriște, toți cei care am văzut și am avut rude care au suferit în temnițele comuniste, pentru nimic. Unii au suferit doar pentru că erau creștini. Despre suferința lor, trebuie să povestim, să-i chemăm la rugăciune pe toți copiii, pe toți nepoții acestui neam. Cine moare de bunăvoie, nu mai moare niciodată”, a conchis părintele protopop.

Slujbe de pomenire pentru eroii căzuți în decembrie 1989 vor avea loc și luni, 22 decembrie, în București, după cum urmează.

Monumentul pentru Cinstirea Eroilor Revoluției din Piața Revoluției, ora 09.00;

Radiodifuziunea Română, ora 10.00;

Televiziunea Română – Troița din fața instituției, ora 11.00;

Televiziunea Română – Troița Parașutiștilor din curtea instituției, ora 11.30;

Catedrala Patriarhală, după încheierea Sfintei Liturghii.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro