Pomenire pentru deținuții politici anticomuniști la Timișoara: Au ales să se roage pentru dușmanii lor

Deținuții politici anticomuniști au fost comemorați luni, la Timișoara. Evenimentul a coincis cu sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia.

Slujba de pomenire a fost oficiată de părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial, la Catedrala Mitropolitană, în contextul Zilei Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944–1989.

La momentul comemorativ au participat foști deținuți politici, foști deportați în Bărăgan, rude ale celor pomeniți, preoți și enoriași, precum și elevi seminariști de la Liceul Teologic „Sfântul Antim Ivireanul” din Timișoara și studenți teologi.

Manifestările comemorative au fost organizate de Centrul eparhial, în colaborare cu Asociația Foștilor Deținuți Politic din România – filiala Timișoara.

Curajul mărturisitorilor din temnițele comuniste

Părintele Timotei Anișorac a evidențiat curajul și jertfa celor care au suferit în timpul regimului comunist: „Între 1944 și 1950, peste 15 ierarhi, peste 1.500 de preoți ortodocși, 700 de preoți greco-catolici și alți slujitori ai altor confesiuni au suferit și au fost închiși în temnițele comuniste. Au fost duși și chinuiți, iar familiile lor au suferit foame și batjocură”.

Vicarul eparhial a subliniat că în pofida persecuțiilor, deținuții și-au păstrat credința: „Atunci când capii familiilor erau închiși sau deportați, fără nicio nădejde și fără ca cineva să știe ce viitor vor avea, aceștia nu și-au pierdut nădejdea în Dumnezeu”.

„După ce a trecut această perioadă întunecată a regimului bolșevic, comunist și ateu, vedem că ei, cu o seninătate parcă desprinsă din Împărăția lui Dumnezeu și din viețile sfinților, ne-au lăsat ca testament un îndemn: să nu ne răzbunăm. Au ales să se roage, așa cum ne-a învățat Mântuitorul, pentru dușmanii lor, pentru cei care i-au prigonit”, a mai adăugat părintele Timotei Anișorac.

Revoluția din 1989 a izbucnit la Timișoara în ziua de 16 decembrie, protestele evoluând în ample manifestări anticomuniste la nivel național.

Foto credit: Mitropolia Banatului