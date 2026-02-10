Ori de câte ori ne pocăim, înviem ca să fim împreună cu Hristos, a subliniat Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud

„Ori de câte ori ne pocăim, înviem ca să fim împreună cu Hristos”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” al parohiei din localitatea Cania, raionul Cantemir.

Pocăința este întoarcerea la Dumnezeu

Ierarhul a explicat că indiferent de îndepărtarea de Dumnezeu, prin conștientizarea propriei stări de păcat avem posibilitatea întoarcerii către Tatăl ceresc.

„Ne putem reîntoarce în familia noastră, cum zice tatăl: pierdut era și s-a aflat. Ori de câte ori ne întoarcem și îi spunem lui Dumnezeu păcatele noastre, Îi cerem iertare pentru toate ca fiul risipitor și să ne primească ca pe cei mai nevrednici slujitori”, a spus Preasfinția Sa.

„Să ne uităm fiecare în sinea noastră și să vedem: Oare nu ne asemănăm cu fiul cel rătăcit, oare nu ne trufim ca fiul cel mare care le-a făcut pe toate, dar n-avea dragoste față de fratele său?”.

Preasfințitul Părinte Veniamin a hirotonit în timpul Sfintei Liturghii un diacon și un preot pentru comunitatea din Cania.

