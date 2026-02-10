Se va lansa platforma online care te poartă „Acasă la Brâncuși”

Platforma online „Acasă la Brâncuși” va fi lansată pe 19 februarie la Casa Muzeu „Constantin Brâncuși” din Hobița (comuna Peștișani, județul Gorj), marcând 150 de ani de la nașterea sculptorului.

Obiectivul platformei este acela de a introduce vizitatorii în atmosfera locurilor natale ale lui Constantin Brâncuși, prin promovarea patrimoniului local și a evenimentelor dedicate marelui sculptor român care se vor organiza pe tot parcursul anului, informează Agerpres.

Platforma este realizată de către Organizația de Management al Destinației (OMD) „Acasă la Brâncuși” în contextul declarării anului național „Constantin Brâncuși”.

Evenimentul de lansare va începe la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din Peștișani, cu lansarea revistei „Generația Infinit”, a concursului „Brâncuși-omul infinitului” și a plachetei rebus cu titlul „Constantin Brâncuși 150 de ani de la Naștere”.

Tot la unitatea școlară va avea loc expoziția de carte „Brâncuși – pași spre infinit”, „Brâncuși – prin ochi de copil” , care reunește creații artistice ale elevilor.

Pe urmele lui Brâncuși

Programul cultural este organizat de Primăria Peștișani, în parteneriat cu Consiliul Județean Gorj, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din Peștișani și Asociația „Discover Peștișani”. Manifestările urmând a avea loc în trei din satele comunei natale ale lui Constantin Brâncuși, anume Peștișani, Hobița și Brădiceni.

Președintele Asociației „Discover Peștișani”, Isabela Coară, a explicat ce alte evenimente vor mai avea loc pe 19 februarie, în comuna natală a artistului.

„Se va lansa o rută regională, cu pornire din Hobița de acasă de la Brâncuși, Casa Muzeu Constantin Brâncuși fiind punctul zero al rutei. Vor fi prezentați, de asemenea, membrii OMD-ului județean Acasă la Brâncuși”.

„Vor fi, bineînțeles, și momente artistice oferite de Ansamblul Artistic Profesionist ‘Doina Gorjului’ și solista Larisa Cârlugea. Ea va interpreta un colaj de melodii ale Mariei Tănase, încercăm să creăm un moment Maria Tănase – Brâncuși”, a declarat agenției Agerpres, președintele Asociației Discover Peștișani, Isabela Coară.

Foto credit: Discover Peștișani


