S-a lansat platforma discoverpestisani.ro, dedicată locurilor natale ale lui Constantin Brâncuși

O platformă online dedicată locurilor natale ale lui Constantin Brâncuși a fost lansată duminică, pentru a marca 150 de ani de la nașterea sculptorului.

Platforma Discover Peștișani este dedicată promovării comunei natale a lui Constantin Brâncuși din județul Gorj și se înscrie în Anul „Constantin Brâncuși” decretat la nivel național, informează Agerpres.

Potrivit Isabelei Coară, președinta Asociației „Discover Peștișani”, platforma își propune să promoveze evenimentele dedicate lui Brâncuși organizate pe plan local și județean.

„Platforma discoverpestisani.ro a fost lansată pe 1 februarie, în luna în care s-a născut Constantin Brâncuși, în Anul Național Constantin Brâncuși. Este o inițiativă a Primăriei Peștișani și a Asociației Discover Peștișani, ne-am dorit să facem acest lucru în mod special acum în luna februarie pentru a contribui la celebrarea a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor”.

„Găsim informații despre obiectivele turistice din comuna Peștișani, despre evenimentele care au loc, despre inițiativele Asociației Discover Peștișani, dar și despre obiectivele turistice din Târgu Jiu și județul Gorj”, a declarat Isabela Coară.

Promovare culturală

Cei care doresc să-l promoveze pe Brâncuși au un spațiu dedicat pe site, care le este pus la dispoziție în mod gratuit.

„Am prevăzut o rubrică specială pe site, care se numește Brâncuși 150, unde facem apel la toți cei care organizează evenimente care să-l celebreze în acest an pe titanul de la Hobița să ne trimită informații despre evenimentele lor și noi le vom publica și promova gratuit”, a adăugat Isabela Coară.

În context, președintele Asociației „Discover Peștișani” a anunțat că în data de 19 februarie, pe plan local, vor avea loc mai multe evenimente care vor marca împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși.

Foto credit: Discover Peștișani

