A fost lansată o platformă medicală online dedicată pacienților cu obezitate

Platforma digitală dialoginobezitate.ro, dedicată educației medicale corecte pentru pacienții cu obezitate, a fost lansată miercuri de o comunitate de medici români implicați în managementul acestei boli.

Platforma a fost înființată în contextul Zilei Mondiale a Obezității de Asociația de Consiliere și Educație în Sănătate (ACES) și reunește medici din mai multe specialități implicate în managementul obezității, precum diabetologie, endocrinologie, cardiologie, nefrologie sau pneumologie.

Educație despre obezitate

Proiectul urmărește să ofere pacienților informații medicale corecte, explicate pe înțelesul tuturor, într-un context în care multe informații despre obezitate circulă fragmentat sau incorect în mediul online. Platforma include răspunsuri la întrebările frecvente ale pacienților, materiale educaționale și podcast-uri medicale realizate de specialiști.

„Obezitatea nu poate fi redusă la soluții rapide sau la opinii din social media. Educația medicală corectă este parte din tratament. Am creat această platformă din respect pentru pacienți și din responsabilitate profesională”, a transmis printr-un comunicat de presă medicul primar Delia Reurean Pintilei, coordonatorul proiectului.

Inițiatorii platformei spun că dialoginobezitate.ro nu reprezintă doar o campanie punctuală, ci un demers educațional pe termen lung și bazat pe dovezi științifice.

Situația în România

Potrivit Atlasului Mondial al Obezității 2026 , situația din România este îngrijorătoare. Aproximativ 38% dintre adulți suferă de obezitate, iar dacă sunt incluse și persoanele supraponderale, aproximativ 70% dintre adulți au o greutate peste limitele normale.

Estimările arată că până în 2030 numărul românilor cu indice de masă corporală crescut ar putea ajunge la aproape 11 milioane.

Datele arată că fenomenul afectează tot mai mult și copiii. În prezent, aproape unul din patru copii este supraponderal, iar obezitatea infantilă este în creștere constantă. Conform aceluiași studiu, în România aproximativ 309.000 de copii cu vârste între 5 și 9 ani și 465.000 de adolescenți între 10 și 19 ani sunt supraponderali sau suferă de obezitate.

Riscuri de sănătate

Excesul de greutate la copii este asociat deja cu probleme de sănătate. În anul 2025, estimările indică creșterea afecțiunilor în rândul tinerilor precum hipertensiune, hiperglicemie, trigliceride crescute, afecțiuni hepatice asociate disfuncțiilor metabolice, boli nefirești pentru vârsta lor.

Specialiștii atrag atenția că obezitatea este asociată cu numeroase riscuri pentru sănătate, inclusiv diabet zaharat de tip 2, boli cardiovasculare, hipertensiune arterială, probleme articulare și scăderea calității vieții.

Președinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, și-a exprimat la o conferință de specialitate îngrijorarea față de aceste cifre, potrivit Agerpres : „Se consideră că obezitatea este una din principalele cauze de cancer care poate fi prevenită în ceea ce privește nefumătorii”.

„Suntem aici pentru a atrage atenția asupra riscurilor pe care obezitatea le aduce și pentru a fi alături în ideea instituirii unui program național care să prevadă combaterea și managementul adecvat al obezității atât la vârsta adultă, cât și în copilărie”, a declarat președinta Colegiului Medicilor din România.