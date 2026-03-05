A fost lansată o platformă medicală online dedicată pacienților cu obezitate

Platforma digitală dialoginobezitate.ro, dedicată educației medicale corecte pentru pacienții cu obezitate, a fost lansată miercuri de o comunitate de medici români implicați în managementul acestei boli.
Revedere la Alba Iulia, după 30 de ani: O adevărată călătorie a credinței și a slujirii, a spus PS Samuel Bistrițeanul
„Aceste trei decenii care s-au scurs nu sunt doar o distanță cronologică, ci au fost o adevărată călătorie spirituală a credinței și a slujirii”, a spus Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și…
Reprezentanți ai conducerii Poliției din Viena au vizitat Biserica românească „Sfântul Ștefan cel Mare”
Reprezentanți ai conducerii Poliției din Viena au vizitat recent Biserica românească „Sfântul Ștefan cel Mare”. Vizita a avut loc în cadrul inițiativei de dialog și cooperare comunitară „GEMEINSAM.SICHER mit unserer Polizei”. Oaspeții au fost întâmpinați…
Crucea Roșie Română încurajează donarea regulată de sânge printr-o nouă campanie națională
Crucea Roșie Română încurajează donarea regulată de sânge printr-o nouă campanie națională de informare și conștientizare, lansată luni, în parteneriat cu Institutul Național de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C. T. Nicolau” din Capitală, potrivit unui…
Limesparcul de la castrul Călugăreni va fi inaugurat la finalizarea proiectului de conservare
Limesparcul de la Castul Călugăreni va fi inaugurat sâmbătă la finalizarea unui proiect de conservare finanțat prin PNRR. „Prin lansarea Limesparcului, patrimoniul de la Călugăreni devine mai accesibil, mai interactiv și mai conectat la comunitate,…
Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut
Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. IPS Atanasie: Postul Sfinților Apostoli este o chemare la redescoperirea adevăratei noastre identități…