O piesă arheologică veche de aproape 2.000 de ani a fost descoperită lângă Târgu Neamț

Săpăturile arheologice desfășurate în apropierea orașului Târgu Neamț au scos la lumină o raritate arheologică veche de aproape 2.000 de ani.

Descoperirea a fost făcută pe traseul Autostrăzii A8, în urma cercetărilor preventive efectuate înaintea lucrărilor de infrastructură.

Importanța descoperirii

Vasile Diaconu, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Târgu Neamț, a specificat că „echipa de tineri arheologi a descoperit, într-o așezare a dacilor liberi (sec. II-III d. Hr.), un fragment dintr-o amforă care păstrează pe gâtul ei litera grecească Fi, pictată cu roșu”.

Cercetătorul a explicat că, spre deosebire de ștampilele aplicate pe unele amfore pentru a indica atelierele de producție, semnele pictate sau incizate pot face trimitere la inițialele unor persoane care dețineau aceste recipiente.

Descoperirea confirmă existența unor relații comerciale active între comunitățile de daci liberi din zona subcarpatică a județului Neamț și lumea mediteraneană și integrarea acestora în circuite economice ale Antichității.

Fragmentul de amforă reprezintă o adevărată raritate arheologică pentru județul Neamț și contribuie semnificativ la cunoașterea istoriei și a vieții comunităților locale din perioada romană.

Foto credit: Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist