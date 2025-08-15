Pictura „Judecata de Apoi” a lui Michelangelo va fi restaurată

Muzeele Vaticanului vor restaura în 2026 „Judecata de Apoi” a lui Michelangelo, una dintre capodoperele Renașterii, situată pe peretele altarului din Capela Sixtină, informează News.ro.

Fresca necesită reparații urgente din cauza impactului turismului intens, dar va rămâne accesibilă publicului în timpul lucrărilor.

„Judecata de Apoi”, realizată între 1536 și 1541, este o frescă de 14×13 metri ce ilustrează a doua venire a lui Hristos, care judecă umanitatea.

În stânga, cei mântuiți urcă spre cer, iar în dreapta, condamnații coboară în iad. Paolo Violini, șeful laboratorului de restaurare al Muzeelor Vaticanului, a declarat pentru Vatican News că lucrările, programate pentru 2026, vor fi finalizate înainte de Săptămâna Mare, sărbătorită de catolici, în martie.

Se restaurează și Loggia lui Raffael

Spre deosebire de reparațiile anuale minore, acest proiect amplu va implica o schelă temporară și o echipă de 10-12 restauratori.

În paralel, Violini supervizează restaurarea și Camerelor lui Rafael, un coridor din Palatul Papal decorat cu fresce și stucaturi, conform viziunii artistului.

Considerată un sit de patrimoniu mondial, loggia a inspirat stilul decorativ „grotesc”, influențat de antichitatea romană și răspândit în secolul al XVI-lea.

Foto credit: News.ro