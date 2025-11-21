Patriarhul Daniel: Sfânta Fecioară Maria învăța la Templu Taina Cuvântului lui Dumnezeu

Patriarhul Daniel a subliniat vineri, în predica rostită la sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, rolul esențial al educației religioase în viața copiilor, referindu-se la cei doisprezece ani petrecuți de Fecioara Maria la Templul din Ierusalim.

„Sfânta Fecioară Maria învăța la Templu în mod deosebit taina Cuvântului lui Dumnezeu” a spus Preafericirea Sa, evidențiind că formarea prin citirea Scripturii și prin rugăciune îndelungată a pregătit-o pe Fecioara Maria să interiorizeze „cuvintele Sfintei Scripturi” și să devină „Vas Ales al lui Dumnezeu”.

Părintele Patriarh a arătat că, potrivit tradiției, la Templu exista o școală pentru fete, care învățau să citească Scripturile. Acestea munceau și întrețineau curățenia pentru buna funcționare a Templului. La vârsta de 15 ani, aceste fete se puteau întoarce acasă la părinți și puteau să se și căsătorească.

Maica Domnului, însă, a avut o altă menire. Patriarhul Daniel a evidențiat semnificația gestului neașteptat al Arhiereului Zaharia de a o duce pe Fecioara Maria în Sfânta Sfintelor, „locul cel mai sfânt, unde intra doar o dată pe an Marele Preot”.

„Fiind inspirat de Duhul Sfânt, când a primit-o pe fetița Maria, nu a dus-o spre binecuvântare doar în Sfânta, ci și în Sfânta Sfintelor”.

Originea sărbătorii

Patriarhul Daniel a explicat că această sărbătoare este numită în popor și Vovidenia, sau Ovedenia și este al doilea praznic al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu din timpul Anului Bisericesc.

Preafericirea Sa a subliniat și originea istorică a evenimentului: „Este cea mai nouă din sărbătorile Maicii Domnului de origine ierusalimiteană, care a luat naștere prin sfințirea unei biserici construite de către împăratul Iustinian al Bizanțului pe locul Templului lui Solomon”.

Evenimentul „a avut un impact deosebit în conștiința imnografilor și a predicatorilor creștini”, a spus Părintele Patriarh Daniel.

Chemarea la a deveni biserică sfințită

„Biserica a rânduit că această sărbătoare a Intrării în biserică a Maicii Domnului să fie așezată acum, la începutul Postului Nașterii Domnului, pentru a ne chema să devenim și noi biserică sfințită”, a spus Patriarhul Daniel.

Preafericirea Sa a explicat modul în care credinciosul poate deveni biserică sfințită.

„Sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului ne cheamă la sfințire, la rugăciune mai multă, la spovedanie, la împărtășire euharistică mai deasă, la sfințirea sufletului și a trupului, pentru a deveni un templu, un sălaș sfânt al lui Dumnezeu Cuvântul”.

Model pentru toți credincioșii

Părintele Patriarh a adresat un cuvânt special tinerelor și mamelor: „Cu prilejul acestei sărbători, felicităm pe toate tinerele femei și pe toate mamele care trăiesc credința creștină cu intensitate și sunt un model de viețuire sfântă, spre slava Preasfintei Treimi și spre cinstirea Maicii Domnului”.

„Maica Domnului este model de biserică sfințită și pentru toți bărbații, pentru toți creștinii care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și împlinesc poruncile Lui. Astfel, orice om, bărbat sau femeie, află în Maica Domnului un model de sfințenie”, a adăugat Patriarhul României.

La finalul slujbei, Arhimandritul Andrei Anghel, vicar patriarhal, și Arhimandritul Lucian Bujor, consilier patriarhal, au primit din partea Preafericitul Părinte Patriarh Daniel Ordinul Credință și Comuniune.

Patriarhul României a participat vineri la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Foto credit: Ziarul Lumina