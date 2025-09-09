Peste 6000 de copii și tineri români de pretutindeni au vizitat țara-mamă prin Programul de Tabere ARC 2025

Cea de-a 16- a ediție a Programului de Tabere ARC, organizat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), a reunit în această vară peste 6.300 de copii și tineri din diaspora și comunitățile istorice românești.

Potrivit Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, timp de nouă săptămâni, între 1 iulie și 2 septembrie, participanții din 20 de țări au petrecut câte 8 zile în nouă centre de agrement din România, explorând cultura, tradițiile și patrimoniul natural al țării noastre.

„Participarea numeroasă din acest an reflectă dorința românilor din străinătate de a-și conecta copiii cu rădăcinile lor. Pentru tinerii din diaspora, taberele sunt o oportunitate de a învăța limba română, iar pentru cei din țări precum Ucraina, un spațiu sigur pentru a se bucura de copilărie”, a declarat Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat al DRP.

Desfășurat cu sprijinul Agenției Naționale pentru Sport, al Consiliului Județean Dâmbovița și al Patriarhiei Române, programul a avut loc în centre precum Oglinzi (Neamț), Sângeorz-Băi (Bistrița-Năsăud), Codrii de Aramă (Botoșani), Căprioara – Moroeni (Dâmbovița), Gălăciuc (Vrancea), IC Ponor Padiș (Cluj), Snagov (Ilfov), Arcul de Triumf (București) și Mănăstirea Caraiman – Bușteni (Prahova).

Participanții au luat parte la 120 de ateliere interactive, unde au învățat meșteșuguri tradiționale, de la modelarea lutului și sculptura motivelor românești la gătitul rețetelor tradiționale.

Bisericile, reper important pentru orice român

Programul a inclus și vizite la 60 de muzee, cetăți și case memoriale, 18 biserici și mănăstiri, precum și 17 drumeții la peșteri, cascade și parcuri, oferind tinerilor o experiență completă a patrimoniului românesc.

De asemenea, activități educative organizate de jandarmi, pompieri, poliție și Salvamont au abordat teme precum prim-ajutorul, siguranța rutieră, prevenirea incendiilor și campaniile antidrog. Peste 150 de voluntari au contribuit la buna desfășurare a taberelor, asigurând un mediu prietenos și sigur.

„Au fost două luni pline de emoții și momente memorabile. Echipa DRP, alături de voluntari, a arătat dedicare și profesionalism, creând experiențe care vor rămâne în inimile participanților”, a concluzionat Lavinia Arnăutu.

Programul Tabere ARC, finanțat de Guvernul României, rămâne un proiect de tradiție dedicat tinerilor români de pretutindeni, menit să le întărească legătura cu țara de origine.

Mai multe informații despre Taberele ARC sunt disponibile pe site-ul DRP, în secțiunea de aici.

Foto credit: Departamentul pentru Românii de Pretutindeni