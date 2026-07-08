A început Tabăra „Vara pe Uliță” de la Muzeul Satului din București: Peste 37 de ateliere pentru copii

Peste 37 de ateliere de creație, meșteșuguri și activități recreative îi așteaptă pe copii, în luna iulie, la Tabăra „Vara pe Uliță”, organizată de Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București.

Manifestarea a fost deschisă luni și se desfășoară până în 31 iulie, pe ulițele Muzeului Satului, unde copiii pot participa zilnic la activități menite să îi familiarizeze cu meșteșugurile tradiționale și patrimoniul cultural românesc.

Învățare multiculturală

Directorul de comunicare al Muzeului Național al Satului, Iuliana Mariana Balaci, a explicat pentru Trinitas TV că programul este organizat astfel încât fiecare copil să poată învăța meșteșuguri și din alte culturi.

„Din Nigeria învață un instrument muzical, din Turcia învață pictura de pe apă Ebru și, mai ales, socializează, învață un lucru nou pentru viață, dar se și mișcă”.

„Atelierele au loc afară, în curtea fiecărei gospodării, ca la bunici, odinioară și în fiecare joi, de pildă, este Academia de Mișcare, care îi pune, așa cum era altădată, să facă jocurile copilăriei, alergatul în saci, trasul cu sfoara, mersul piticului, învățatul cercului și așa mai departe”, a declarat Iuliana Mariana Balaci.

Noutățile ediției din anul 2026

Noutățile ediției din acest an sunt atelierele de prelucrare a lemnului, canto popular românesc, teatru, fierărie și gravură, care completează oferta tradițională a taberei.

În cea de-a doua zi a programului, copiii au participat la ateliere de olărit și modelaj în lut, păpuși și țesut, desfășurate în gospodăriile muzeului, într-un cadru inspirat din viața satului românesc de odinioară.

Atelierele au loc de luni până vineri, între orele 9:00 și 13:00, cu o pauză de divertisment între 11:00 și 12:00, timp în care participanții iau parte la activități educative și recreative.

Înscrierile la Tabăra „Vara pe Uliță” se pot face online, pe site-ul oficial, sau la casele de bilete de la cele două intrări principale ale Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”.

Foto credit: Facebook / Muzeul Satului