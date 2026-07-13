Peste 350 de credincioși au participat la procesiunea cu Icoana Maicii Domnului Prodromița la Cocorăștii Grind, Prahova

Peste 350 de credincioși au participat sâmbătă la procesiunea cu Icoanei Maicii Domnului Prodromița desfășurată în localitatea Cocorăștii Grind din județul Prahova.

Manifestările au debutat cu slujba Privegherii, săvârșită în biserica parohială. După slujbă, credincioșii au pornit în procesiune pe străzile localității, alături de preoții slujitori și de maicile de la Mănăstirea Țigănești din județul Prahova.

Icoana a fost purtată pe o masă mobilă și precedată de toaca procesională, ripide, purtători de drapele și de caii de rasă ai Academiei Ecvestre Tărtășești.

La finalul procesiunii a fost rostit un cuvânt de laudă închinat Maicii Domnului, iar participanții au luat parte la agapa frățească organizată de comunitate.

Parohia Cocorăștii Grind păstrează din anul 2020 o copie în mărime naturală a icoanei făcătoare de minuni de la Schitul românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos și organizează anual manifestări dedicate cinstirii acesteia.

Foto credit: Parohia Cocorăștii Grind