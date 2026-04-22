Peste 200 de preoți din Cluj-Napoca au fost îndemnați la însoțirea pastorală reală a familiilor creștine

Peste 200 de preoți din Cluj-Napoca au participat marți la conferința preoțească de primăvară, unde au fost îndemnați să treacă de la aplicarea rigidă a regulilor la o însoțire reală a familiilor creștine.

Evenimentul a avut loc la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și a fost dedicat temei „Însoțirea pastorală a familiei, în contextul fragilităților contemporane”.

Întâlnirea a debutat cu slujba de Te Deum, oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop viocar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în prezența Mitropolitului Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, a membrilor Permanenței Consiliului eparhial și a clericilor participanți la conferință.

Hristos ca temelie a familiei

În continuare, în aula facultății, Mitropolitul Andrei a prezidat lucrările conferinței. Înaltpreasfinția Sa s-a adresat preoților și a subliniat importanța vieții în Hristos ca temelie a familiei și a îndemnării credincioșilor la participare constantă la viața liturgică.

Totodată, mitropolitul i-a încurajat pe preoți să intensifice lucrarea misionară în comunități, pentru a apropia familiile de Biserică.

Rugăciunea este temelia

În cadrul conferinței, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a evidențiat faptul că rugăciunea este temelia și soluția tuturor încercărilor din viața de familie.

„Noi de multe ori poate căutăm soluții pe care ni le oferă psihologia, și că nu spun că nu sunt bune și acestea. Avem nevoie și de ele. Dar cred că primul lucru pe care trebuie să-l facem este rugăciunea”.

„Nu de puține ori putem constata că atunci când ne rugăm cu sinceritate pentru o problemă, ea se rezolvă, am zice noi, miraculos. Miraculos doar din punctul nostru de vedere. Dar pentru Dumnezeu este ceva foarte firesc”, a adăugat Preasfinția Sa.

Prezența activă și responsabilă

Invitatul principal al conferinței, părintele arhimandrit Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a susținut prelegerea intitulată „Însoțirea pastorală a familiei, în contextul fragilităților contemporane”.

Părintele decan a evidențiat diferența dintre idealul teoretic al familiei creștine și realitățile concrete din viața pastorală: „Susținerea familiei creștine în contextul actual necesită nu doar reafirmarea valorilor tradiționale, ci și o prezență activă și responsabilă a slujitorilor Bisericii în viața concretă a comunității”.

„Familia creștină nu va fi susținută prin idealuri înalte fastuos proclamate, ci prin fidelitatea concretă a celor care aleg să rămână lângă ea chiar și atunci când nu mai corespunde idealului”, a subliniat arhim. Teofil Tia.

De asemenea, arhimandritul a arătat că pastorația trebuie să se adapteze realităților actuale: „Preoții sunt chemați nu doar să transmită adevărul, ci să însoțească omul concret, cu răbdare și discernământ”.

Diferența dintre ideal și realitate

În intervenția acordată pentru Trinitas TV, părintele decan a explicat direcția conferinței: „Prin conferința de astăzi am încercat să operăm nuanța, diferența între familia ideală și familia reală și mai ales să identificăm câteva criterii pastorale de discernământ. Preotul trebuie să fie o prezență duhovnicească care să pună pe locul întâi relația, nu în sine să osândească sau să judece, ci să constate plin de dragoste situația existentă și potențialul de creștere”.

Evenimentul s-a încheiat cu intervenții din partea preoților participanți și cu anunțuri administrative.

Conferințele preoțești din Arhiepiscopia Clujului se desfășoară anual, primăvara și toamna, în cele nouă protopopiate ale eparhiei. În perioada următoare, întâlnirile vor continua în protopopiatele Bistrița, Turda, Beclean, Huedin, Gherla, Dej și Năsăud.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim