Peste 2.000 de copii au fost întâmpinați cu daruri la Catedrala din Huși

Peste 2.000 de copii au fost întâmpinați joi la Catedrala din Huși cu daruri și colinde. Activitatea a fost organizată de Episcopia Hușilor, prin Asociația „Filantropia Ortodoxă”.

Tinerii proveniți din familii modeste au fost așteptați de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor.

Cei prezenți au fost colindați de beneficiarii Centrelor de zi ale Asociației „Filantropia Ortodoxă” și de Grupul psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi” al Catedralei din Huși.

Copiii au primit vizita lui Moș Crăciun, care a adus daruri pentru fiecare după scrisoarea alcătuită în prealabil.

La eveniment au participat coordonatorii sectoarelor de la Centrul Eparhial, protopopi, angajați și voluntari ai asociației. Printre invitați s-au numărat și Ioan Ciupilan, primarul municipiului Huși, Isabel Bogdan, directorul Casei Județene de Pensii, și cunoscutul antrenor Dan Alexa.

Puritatea copilăriei

Preasfințitul Părinte Ignatie le-a vorbit copiilor despre puritatea lor, prin care ne apropiem de chipul Pruncului Hristos născut în iesle.

„În fiecare copilaș din curtea aceasta noi Îl vedem pe Pruncul Iisus, născut în ieslea Betleemului, care împreună cu Maica Domnului, cu Dreptul Iosif, căuta un sălaș”, a spus Episcopul Hușilor.

„Pentru toți copiii din județul Vaslui, această curte a Episcopiei Hușilor să fie un loc de iubire, de căldură, de îmbrățișare și mai ales de foarte multă lumină”

Mulțumiri pentru implicare

Preasfinția Sa a mulțumit tuturor celor care s-au implicat și au susținut organizarea evenimentului.

„Vreau să-i mulțumesc părintelui consilier eparhial Vladimir Beregoi, cel care este motorul la toate activitățile pe care le avem și le desfășurăm din punct de vedere filantropic, social în Episcopia Hușilor”.

„Mulțumim tuturor celor care sunt implicați și cred că este nevoie să împărtășim iubire, căldură și foarte multă lumină”.

Evenimentul s-a intitulat „Dar de Crăciun” și a ajuns la a 8-a ediție.

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Foto credit: Episcopia Hușilor