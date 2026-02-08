Peste 10.000 de persoane sprijinite de Episcopia Hușilor în 2025. Filantropia în eparhie a totalizat 14 milioane lei

Peste 10.000 de persoane din județul Vaslui au beneficiat, în anul 2025, de serviciile sociale ale Episcopiei Hușilor. Pentru ajutorarea persoanelor aflate în situații dificile, eparhia a direcționat către lucrarea filantropică nu mai puțin de 14 milioane de lei.

Datele au fost incluse în raportul prezentat la întrunirea anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Hușilor, care a avut loc sâmbătă.

În deschidere, membrii organismului deliberativ au participat la Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, la Catedrala Episcopală din Huși.

Ierarhul Hușilor a amintit în cuvântul de învățătură de modul în care ne raportăm la ceea ce Îi oferim lui Dumnezeu: „Văduva, în inima ei smerită, Îi dăruia lui Dumnezeu tot ceea ce avea ea”, a spus Preasfinția Sa.

Amintind o întâmplare similară din zona Moldovei, consemnată într-o carte, Părintele Episcop Ignatie a subliniat că, atunci „când ajutăm pe cineva sărman, Dumnezeu se uită și la această corespondență între mâna care dăruiește milostenia, și inima noastră”.

Programul a continuat cu lucrările propriu-zise, desfășurate la sediul Protopopiatului Huși.

Părintele Episcop Ignatie a mulțumit membrilor Adunării Eparhiale, autorităților publice, județene și tuturor celor care depun eforturi în slujba semenilor și a Bisericii și a vorbit despre semnificația anului 2026 în Patriarhia Română.

Familia, darul lui Dumnezeu

„Anul acesta este dedicat de către Biserica Ortodoxă Română pastorației familiei creștine, și femeilor sfinte din calendar. Apreciez că este extrem de oportun să avem în orizontul nostru de gândire, în viața noastră, semnificația și importanța familiei creștine”, a spus Preasfinția Sa.

„Realizați cu toții că există foarte multe asalturi ideologice împotriva familiei creștine, de a o submina și de a o substitui unei altfel de familii decât cea pe care Dumnezeu a gândit-o.”

„Tendința ideologică a lumii de astăzi este să înțeleagă familia ca un construct cultural care poate fi fragmentat în funcție de dorințele și poftele fiecăruia. Noi, în calitate de creștini, suntem cei ce aducem permanent în atenție faptul că familia, formată din bărbat și femeie, este darul lui Dumnezeu.”

În acest sens, avem ca argument inclusiv datele biologice ale omului, a subliniat Preasfinția Sa.

În partea a doua a întâlnirii, membrii Adunării Eparhiale, precum și invitații, au luat cuvântul, confirmând importanța prezenței valorilor creștine în societatea contemporană, și rolul Bisericii ca factor de coeziune și stabilitate, într-o lume marcată de multiple confuzii.

Potrivit Statutului Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea Eparhială este un organism deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei. Adunarea se compune din reprezentanții aleși ai clerului și ai credincioșilor.

Foto credit: Episcopia Hușilor