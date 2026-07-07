Peste 100 de tineri au participat la întâlnirea Nepsis Spania dedicată identității românești în diaspora

Peste 100 de tineri au participat la întâlnirea Nepsis Spania, desfășurată în localitatea San Martín de la Vega, în apropiere de Madrid.

Manifestarea s-a desfășurat la finalul lunii iunie, având ca temă „Diaspora și sufletul tânărului român: între integrare și păstrarea identității”. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României.

Pe parcursul celor cinci zile, participanții au avut program de rugăciune dimineața și seara, au interpretat cântece bisericești, au învățat dansuri populare și folclorice românești și au participat la conferințe și ateliere susținute de invitata specială a întâlnirii, Lavinia Stan, formator specializat în psihologia adolescenților.

Tinerii au participat și la două excursii, în orașul Aranjuez, unde au vizitat Palatul Regal și Jardines del Príncipe, și în Parcul Europa din Torrejón de Ardoz.

Tinerețea Lui, tinerețea ta

În cadrul programului, părintele David Băltărețu, parohul comunității românești Las Rozas de Madrid–Majadahonda, a susținut meditația duhovnicească „Tinerețea Lui, tinerețea ta”, pornind de la pasajul evanghelic al copilăriei Mântuitorului (Luca 2, 41-52). Preotul le-a oferit tinerilor sfaturi privind relația cu Dumnezeu, cu părinții și cu Biserica.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Nepsis Spania, prin implicarea doamnei preotese Veronica Băltărețu, de la Parohia Las Rozas–Majadahonda, președintele asociației, a doamnei preotese Claudia Simioana Lascău, de la Parohia Pinto, vicepreședinte, precum și a echipei de monitori.

Potrivit organizatorilor, ediția din acest an „s-a dovedit a fi un real succes, lăsând în inimile tuturor amintiri de neuitat și dorința de a continua acest drum al comuniunii și al creșterii duhovnicești”.

Nepsis este numele generic al asociațiilor și grupărilor de tineret din Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale. Este un cuvânt care provine din limba greacă și înseamnă „trezvie” sau „a fi treaz”.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei