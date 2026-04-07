Persoane private de libertate au participat la activități de reintegrare socială la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

Un grup de femei aflate în custodia Secției Exterioare a Penitenciarului Arad a luat parte luni la o activitate desfășurată la Catedrala Ortodoxă „Sfânta Treime” din Arad.

Inițiativa face parte din programul de reintegrare socială al instituției și a urmărit consolidarea reperelor spirituale ale participantelor, prin contact direct cu viața liturgică a Bisericii, în afara spațiului de detenție.

După oficierea Sfintei Liturghii, părintele slujitor Mircea Cricovean a evidențiat semnificațiile duhovnicești ale perioadei liturgice, subliniind importanța pocăinței și a iertării, precum și responsabilitatea în asumarea propriei vieți în lumina jertfei Mântuitorului Iisus Hristos.

Participantele au avut prilejul să participe la un moment de reflecție, într-o atmosferă de rugăciune, care a favorizat înțelegerea mai profundă a sensului suferinței, al jertfei și al speranței în Înviere.

Acțiunea evidențiază contribuția Bisericii la sprijinirea procesului de reintegrare socială, prin oferirea unor repere morale și spirituale esențiale pentru reconstruirea unei vieți în acord cu valorile creștine.

Activitatea a fost organizată prin implicarea Sectorului Reintegrare Socială din cadrul penitenciarului, în colaborare cu reprezentanții catedralei.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului