Persoanele cu dizabilități de la Centrul de plasament temporar din Bălţi au primit daruri

Persoanele cu dizabilități de la Centrul de plasament temporar din municipiul Bălţi au primit daruri.

Activitatea filantropică a fost desfășurată, în data de 10 decembrie, de Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălţi, alături de un grup de preoți și membri ai Societăţii Femeilor Ortodoxe.

Produsele dăruite celor 360 de beneficiari ai Centrului au fost colectate sau cumpărate cu banii strânși în cadrul Campaniei „A iubi înseamnă a dărui”, desfășurată în perioada 14 noiembrie – 5 decembrie.

Centrul de plasament temporar a primit fructe, legume și produse esențiale pentru îngrijirea persoanelor cu dizabilități. Implicarea comunității a făcut posibilă realizarea acestui proiect, asigurând sprijinul și hrana zilnică a beneficiarilor.

Preasfințitul Părinte Antonie i-a mulțumit doamnei Liliana Lungu, președintele Societăţii Femeilor Ortodoxe din cadrul Episcopiei de Bălți, pentru implicarea în activitatea social-filantropică.

De asemenea, Ludmila Stadnic, contabila-șefă a Centrului de plasament temporar, a felicitat inițiativa Societății Femeilor Ortodoxe.

Foto credit: Facebook / Episcopia de Bălți