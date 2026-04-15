Performanță pentru România: A fost obținut locul întâi în Europa la Olimpiada de Matematică pentru fete

România a obținut locul întâi în Europa la Olimpiada de Matematică pentru fete (EGMO) 2026, desfășurată la Bordeaux, în Franța, unde s-a clasat pe primul loc în Europa.

Competiția din acest an a reunit 247 de participante din 66 de state, confirmând statutul EGMO ca una dintre cele mai importante concursuri internaționale dedicate elevelor pasionate de matematică.

Dintre reprezentantele României, Mălina-Carla Pavel, elevă a Colegiului Național „Alexandru Odobescu” din Pitești, a obținut medalia de aur, înregistrând cel mai mare punctaj dintre concurentele din țările oficial participante.

Alte două medalii de aur au fost câștigate de Aida Mitroi și Carina Maria Viespescu, eleve ale Liceului Teoretic Internațional de Informatică din București. Ioana Stroe, elevă a aceleiași instituții de învățământ, a primit medalia de bronz.

„Echipa României a fost coordonată de Andrei Eckstein, lector la Universitatea Politehnica din Timișoara, și Anca Băltărigă, profesor la Liceul Internațional de Informatică din Bucuresti”, a transmis Ministerul Educației și Cercetării într-o postare pe Facebook.

Participarea la această competiție deschide seria olimpiadelor internaționale de matematică din anul școlar 2025–2026, organizarea fiind susținută de Ministerul Educației și Cercetării, iar coordonarea științifică de Societatea de Științe Matematice din România.

Foto credit: Facebook / Ministerul Educației – România