Pelerinaj la moaștele Sf. Dimitrie cel Nou: Protoieriile din Arhiepiscopia Bucureștilor împart hrană pelerinilor

Protoieriile din Arhiepiscopia Bucureștilor au început împărțirea hranei pentru pelerinii care vin să se închine la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou.

Protoieriile Ploiești Sud și Nord au împărțit joi după-amiază peste 2.000 de sendvișuri și sticle cu apă.

„Pentru noi, această slujire este o mare bucurie și o binecuvântare. Prin aceste daruri simple dorim să arătăm dragostea frățească și grija față de toți pelerinii care, cu multă credință și evlavie, vin să aducă cinstire Sfântului Dimitrie”, a declarat Pr. Adrian Matei, protopop al Protoieriei Ploiești Nord.

Părintele Protoiereu a subliniat că oferirea hranei este un gest de comuniune și recunoștință, care să aducă bucurie celor care așteaptă cu răbdare să se închine la cinstitele sale moaște.

Simțim împreună emoția darului

Protoiereul de Ploiești Sud, părintele Mihăiță Stroe, a spus: „Privind la Colina Bucuriei, unde primele pachete sunt oferite cu dragoste și atenție, simțim împreună emoția darului și a răbdării răsplătite prin comuniune. Este o bucurie care se răspândește, care ne face să zâmbim și să simțim că fiecare gest simplu poate fi o lumină în sufletul cuiva”.

„Această experiență ne amintește că darurile lui Dumnezeu nu se măsoară doar prin lucruri materiale, ci prin momentele de comuniune, prin clipele în care sufletele se apropie de sfințenie. În fiecare an, Protoieria Ploiești Sud s‑a pregătit cu sendvișuri, apă și un mic desert pentru pelerinii veniți la hramul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, aducându‑le astfel un prilej de alinare și bucurie”, a adăugat părintele protoiereu.

Zilnic, până în data de 28 octombrie, protoieriile vor oferi pelerinilor care așteaptă la rând hrană și apă îmbuteliată.

Alături de moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, în Baldachinul Sfinților de pe Dealul Patriarhiei, sunt așezate spre închinare și cele ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene