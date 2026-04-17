Pelerinaj la izvorul Bisericii „Buna Vestire” din Brăila: Au fost împărțite peste 30.000 de sticle cu agheasmă

Mii de credincioși au venit în Vinerea Luminată la Biserica româno-elenă „Buna Vestire” din Brăila, unde au participat la sărbătoarea Izvorului Tămăduirii și au primit agheasmă din izvorul aflat sub Sfântul Altar, fiind distribuite peste 30.000 de sticle.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie și rânduiala de binecuvântare a apelor izvorului de sub Sfântul Altar. A stropit apoi cu agheasmă pelerinii prezenți în jurul bisericii.

Arhiepiscopul Dunării de Jos a explicat în predică semnificația praznicului și legătura acestuia cu Învierea Domnului.

„Ne bucurăm în continuare de lumina Sfintelor Paști și mai ales de păstrarea bucuriei de a mărturisi credința noastră și în același timp de a înțelege bine ce ne-a învățat Mântuitorul astăzi, că Cel cu trupul înviat este Biserica și catedrala vieții noastre, iar Maica Domnului este Biserica însuflețită sau vie care ne dă un izvor de credință, de solidaritate, de iubire fraternă și de vindecări”.

Comuniunea credincioșilor

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat frumusețea comuniunii credincioșilor prezenți la slujbă.

„Creștinii au arătat frumusețea, puterea și iubirea Maicii Domnului pentru noi toți în familie și marea familie a tuturor celor ce au nevoie de sănătate și de iubire fraternă”.

La finalul slujbei, pelerinii au fost invitați la agapă. Pe lângă cele peste 30.000 de sticle cu agheasmă oferite, Parohia „Buna Vestire” din Brăila a împărțit credincioșilor și iconițe, precum și pachete cu alimente tradiționale cu specific pascal.

De asemenea, prin intermediul preoților capelani, agheasma a ajuns și la bolnavii din unitățile spitalicești, la deținuți și la persoanele aflate în centre de asistență socială.

Izvor cu tradiție

Biserica „Buna Vestire” din Brăila, construită de comunitatea greacă în a doua jumătate a secolului al 19-lea, este unul dintre cele mai reprezentative lăcașuri de cult din municipiu.

La săparea temeliilor a fost descoperit un izvor care ulterior a fost captat într-o fântână, chiar sub Sfântul Altar. Acolo se oficiază o singură dată pe an, în vinerea din Săptămâna Luminată, rânduiala de sfințire a apei izvorului.

În prezent, lăcașul de cult se află într-un amplu proces de restaurare început în anul 2018.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos