„Pe urmele sfintelor femei”: O zi dedicată doamnelor la Mănăstirea Mono

Mănăstirea Românească „Sfânta Cruce și Sfântul Efrem cel Nou” din Mono, Ontario (Canada), a fost sâmbătă gazda unui eveniment deosebit dedicat femeilor creștine. Sub genericul „Pe urmele sfintelor femei”, ziua de reculegere a reunit zeci de participante într-o atmosferă de comuniune.

Programul a debutat în zorii zilei cu slujba Utreniei și Sfânta Liturghie. Un element cu totul aparte l-a constituit prezența doamnelor la strană; glasurile lor au oferit răspunsurile liturgice, creând o ambianță smerită care a transformat rugăciunea comună într-o mărturisire vie de credință.

După liturghie, comunitatea s-a unit în rugăciune pentru cei trecuți la Domnul, săvârșindu-se un parastas în memoria membrilor plecați dintre noi, cu o mențiune specială pentru doamnele din asociația AROLA (Asociația Reuniunilor Ortodoxe ale Doamnelor), a căror moștenire spirituală rămâne un reper pentru mitropolie.

Rugăciunea inimii

Unul dintre cele mai intense momente ale zilei a fost practicarea colectivă a Rugăciunii lui Iisus.

Într-o liniște deplină, fiecare participantă a rostit de 40 de ori chemarea numelui Domnului, un exercițiu de introspecție menit să aducă pace sufletească în tumultul lumii moderne.

Dimensiunea practică a vieții monahale nu a fost nici ea uitată. Participantele au luat parte la un atelier culinar de post, unde au pregătit împreună bucate după rețete mănăstirești.

Această activitate a subliniat ideea că și cele mai simple sarcini gospodărești pot deveni o formă de slujire și bucurie atunci când sunt făcute cu dragoste și ascultare.

Dialog peste ocean: Curajul femeii în lumea contemporană

După-amiaza a adus o punte de legătură spirituală între Canada și România.

Prin intermediul unei conexiuni online, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a susținut o conferință despre curajul femeii credincioase în fața provocărilor actuale.

„Întrebările și mărturiile participantelor au scos în evidență o dorință sinceră de a integra valorile creștine în viața de zi cu zi, nu doar ca teorie, ci ca mod de existență”, au transmis organizatorii.

Drumeție printre sfinți și zăpadă

Ziua s-a transformat într-o călătorie simbolică prin pădurea din jurul mănăstirii. Într-o drumeție prin zăpada încă prezentă, doamnele au pășit pe „urmele” marilor duhovnici români, precum Sf. Cleopa sau Sf. Teodora de la Sihla, oprindu-se pentru rugăciune în fața Crucii ridicate în mijlocul naturii.

Evenimentul s-a încheiat cu binecuvântarea Părintelui Egumen Policarp, care a îndemnat participantele să păstreze în inimi harul acestei întâlniri.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a desemnat anul 2026 drept Anul Comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame).

Foto credit: Episcopia Canadei

