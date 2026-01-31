Patru ierarhi au slujit de sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi la Catedrala Veche din Arad

Arhiepiscopul Timotei al Aradului, împreună cu Episcopul Nestor al Devei și Hunedoarei, Episcopul Ieronim al Daciei Felix și Episcopul Vicar Emilian Crișanul al Aradului, au slujit vineri în Catedrala Veche din Arad.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită cu ocazia praznicului Sfinților Trei Ierarhi, în prezența elevilor și studenților de la instituțiile de învățământ teologic din cadrul Arhiepiscopiei Aradului.

Preasfințitul Părinte Ieronim a subliniat în predică faptul că ocrotirea Sfinților Trei Ierarhi se extinde asupra tuturor credincioșilor, nu doar asupra celor aflați pe drumul slujirii bisericești: „Este minunat și binecuvântat lucru când, dincolo de seminariști și teologi care au luat acest drum al Bisericii, al slujirii și al propovăduirii, fiecare creștin este binecuvântat și se află sub ocrotirea acestor Sfinți Trei Ierarhi”.

Despre importanța moștenirii lăsate de Sfinții Trei Ierarhi a vorbit și Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, care a amintit rolul lor de mari dascăli ai credinței: „Sfinții Trei Ierarhi sunt într-un prim plan. Ei au dat învățătură sfântă pe măsura apostolilor și, desigur, din izvorul de învățătură și viață al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, mergem pe o cale pe care au respectat-o înaintașii noștri”.

Părintele profesor Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, a evidențiat misiunea școlilor teologice în formarea tinerilor: „În școlile teologice încercăm să formăm oameni care să fie lumina lumii, așa cum sunt chemați, de fapt, toți creștinii, să fie lumina lumii”.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a acordat distincția eparhială Crucea „Sfântul Ierarh Sava Brancovici” ieromonahului Agapie Corbu, coordonator al Centrului de Studii Siriace din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad.

