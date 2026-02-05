Patriarhul Ierusalimului l-a primit în vizită pe Președintele Camerei Deputaților din Parlamentul României

Dep. Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, s-a întâlnit miercuri cu Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului. Întâlnirea a făcut parte dintr-un turneu oficial pe care deputatul l-a făcut în Israel împreună cu o delegație compusă din Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, și alți parlamentari români.

„Prima vizită a fost la Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea al Ierusalimului, care a reiterat relațiile foarte bune dintre cele două Patriarhii, a Ierusalimului și a României”, informează Arhim. Ioan Meiu, Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte și Superiorul Așezămintelor Românești de la Ierihon și Iordan.

„Au fost discutate mai multe probleme legate de tensiunile din Orientul Mijlociu, precum și despre dificultățile pe care creștinii le întâmpină în Țara Sfântă.”

„Domnul Sorin Grindeanu a mulțumit pentru sprijinul pe care Patriarhul Ierusalimului îl oferă pelerinilor români care vin în Țara Sfântă, precum și Reprezentanței Patriarhiei Române la Locurile Sfinte”, mai transmite Arhim. Ioan Meiu.

Închinare la Mormântul Domnului

Delegația din România s-a închinat la Mormântul Domnului, iar apoi a fost primită la Reprezentanța Patriarhiei Române la Ierusalim.

Oficialii români s-au întâlnit cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, și cu Președintele Knessetului (parlamentul Israelului), Amir Ohana.

Președintele Camerei Deputaților a Parlamentului României a scris miercuri pe o rețea de socializare că în Israel se vorbește frumos despre comunitatea românească și despre Biserica Ortodoxă Română, românii fiind respectați ca niște constructori de punți în comunitatea lor și în afara ei.

