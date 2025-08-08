Patriarhul României transmite condoleanțe la moartea Mitropolitului Dionisie de Corint (RO/GR)

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis vineri un mesaj de condoleanțe la trecerea în veșnicie a Mitropolitului Dionisie de Corint din Biserica Ortodoxă a Greciei.

„Ne amintim de Înaltpreasfinția Sa ca de un ierarh blând, smerit, amabil și primitor, un apropiat și prieten al Bisericii Ortodoxe Române”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel.

Mitropolitul Dionisie de Corint a trecut la cele veșnice în data de 7 august 2025.

Mesajul integral:

Bucureşti, 8 august 2025

Preafericirii Sale,

Preafericitului Părinte Ieronim al II-lea,

Arhiepiscopul Atenei și al Întregii Grecii

Preafericirea Voastră,

Cu adâncă tristețe, am primit vestea trecerii din această viaţă a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Dionisie de Corint, vrednic și venerabil ierarh al Bisericii Ortodoxe a Greciei.

Ne amintim de Înaltpreasfinția Sa ca de un ierarh blând, smerit, amabil și primitor, un apropiat și prieten al Bisericii Ortodoxe Române.

Ne rugăm ca Domnul nostru Iisus Hristos, Cel răstignit şi înviat, să odihnească sufletul Mitropolitului Dionisie în lăcașurile sfinților bineplăcuți Lui, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață veșnică.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Εν τω Βουκουρεστίω, 8 Αυγούστου 2025

Προς τον,

Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

Κ.κ. Ιερώνυμο Β΄

Μακαριώτατε,

Με βαθιά θλίψη λάβαμε την είδηση της εκδημίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου, άξιος και σεβαστός Ιεράρχης της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ενθυμούμαστε τον Σεβασμιώτατο ως καλός ποιμήν, ταπεινός ευγενικός και φιλόξενος, φίλος της Ορθοδόξου Ρουμανικής Εκκλησίας.

Προσευχόμαστε όπως ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο Αναστάς εκ των Νεκρών, να αναπαύσει την ψυχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διονυσίου ἐν σκηναῖς δικαίων, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος.

Διονυσίου του Σεβασμιωτάτου, Αιωνία του η μνήμη!

†Δανιηλ

Πατριάρχης της Ορθοδόξου Ρουμανικής Εκκλησίας

Foto credit: Arhiva Basilica.ro