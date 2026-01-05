Patriarhul României în Ajunul Bobotezei: Înnoim botezul nostru prin gustarea apei sfințite a Aghesmei Mari

Slujitorii Catedralei Patriarhale au fost binecuvântați cu Agheasmă Mare la Reședința Patriarhală în Ajunul Bobotezei. „Înnoim botezul nostru prin gustarea apei sfințite a Aghesmei Mari”, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Patriarhul României a arătat că Botezul Domnului este temelia tuturor Sfintelor Taine, fiind poarta de intrare atât în Biserică, cât și în Împărăția Cerurilor.

Începutul unei vieți noi

Patriarhul României a subliniat că nimeni nu poate primi celelalte Taine fără Taina Sfântului Botez: „Prin Botez nu se dăruiește doar iertarea păcatului strămoșesc și a păcatelor personale, ci și începutul unei vieți noi, viața în Hristos și în Duhul Sfânt”.

Vorbind despre legătura dintre Botezul Domnului și botezul fiecărui creștin, Preafericitul Părinte Daniel a evidențiat sensul duhovnicesc al folosirii Aghesmei Mari în aceste zile.

„La sărbătoarea Botezului Domnului nu prăznuim doar Botezul Domnului, ci și înnoirea propriului nostru botez”.

Sfințitoare pentru suflet și trup

Referindu-se la sfințirea apelor, Preafericirea Sa a arătat că această lucrare exprimă vocația creației de a fi sfințită și transfigurată prin harul lui Dumnezeu: „La sărbătoarea Botezului Domnului se sfințește firea apelor”.

De asemenea, Patriarhul Daniel a subliniat rolul practic al Aghesmei Mari în viața de zi cu zi a credincioșilor.

„Această apă sfințită este folosită pentru sfințirea sufletului și a trupului, pentru sfințirea caselor, a gospodăriilor și a locurilor în care viețuiesc oamenii”.

„Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate și ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Preasfintei Treimi, să sfințească viața noastră și să ne dăruiască bucuria mare a Sfântului Botez”, a îndemnat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Vezi mai multe imagini de la eveniment în Secțiunea Foto.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene