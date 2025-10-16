Patriarhul Neofit al Bulgariei comemorat la 80 de ani de la naștere: Evenimente cultural-liturgice la Sofia

Biserica Ortodoxă Bulgară l-a comemorat pe vrednicul de pomenire Patriarh Neofit al Bulgariei miercuri, la împlinirea a 80 de ani de la naștere.

Preafericitul Părinte Daniil, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare, a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu membri ai Sfântului Sinod ai Bisericii Bulgariei și cu slujitorii catedralei.

Liturghia a fost urmată de slujba Parastasului pentru vrednicul de pomenire Patriarh Neofit.

A cunoscut fericirea blândeții

„Îl vom păstra în amintire pe Părintele nostru Neofit pentru blândețea lui neclintită, arătată în toate momentele vieții, din clipa în care l-am cunoscut”, a spus Preafericirea Sa.

„A trăit fericirea care se naște din conștiința sărăciei duhovnicești, mai ales în ultimii ani ai vieții și slujirii sale, când, purtând neputințele și bolile trupești, a cunoscut că puterea lui Dumnezeu se desăvârșește în slăbiciune.”

„A cunoscut fericirea care izvorăște din plânsul pentru păcate – atât pentru ale sale, cât și pentru ale turmei încredințate lui. A cunoscut fericirea blândeții, cu care ni-l amintim mereu, fericirea foamei și setei de dreptate, căci nu se împăca niciodată cu minciuna sau nedreptatea”, a adăugat Părintele Patriarh Daniil.

În continuare, a fost oficiat și un Trisaghion la mormântul Patriarhului Neofit aflat sub colonada sudică a Catedralei Mitropolitane „Sfânta Nedelia” din Sofia.

Adevărata știință începe cu credința

În a doua parte a zilei, Patriarhul Daniil al Bulgariei a dezvelit o plachetă comemorativă instalată la Facultatea de Teologie din Sofia, după ce Consiliul Academic al facultății a hotărât, cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Bulgariei, ca aula facultății să poarte numele Patriarhului Neofit al Bulgariei.

„În această aulă vor continua să răsune prelegeri, dezbateri și convorbiri, se vor naște idei și cercetări noi”, a spus conf. univ. dr. Ivailo Naidenov, decanul instituției.

„Iar oricine îi va trece pragul va fi întâmpinat de numele unui om care ne amintește prin întreaga sa lucrare că adevărata știință începe cu credința, iar adevărata credință se întărește prin cunoaștere.”

Preafericitul Părinte Patriarh Daniil a spus că Patriarhul Neofit „nu este doar o figură simbolică în istoria de un secol a învățământului teologic superior” din țara vecină, ci și „un model al sinergiei și al bunei conlucrări dintre Biserică și Universitate”.

La eveniment a fost proiectat un film documentar dedicat memoriei Patriarhului Neofit, realizat de Televiziunea Națională Bulgară, și a fost anunțată o nouă apariție editorială: teza de doctorat a Patriarhului Neofit va fi tipărită în curând în limba bulgară.

Patriarhul Neofit și Facultatea de Teologie din Sofia

La 1 decembrie 1989, pe atunci Episcop de Levkia, Patriarhul Neofit a fost ales rector al Academiei Duhovnicești, iar după transformarea acesteia în Facultatea de Teologie a Universității „Sfântul Chiril și Metodie”, la 26 iulie 1991, a devenit primul ei decan.

A deținut această funcție până în ianuarie 1992, lăsând o amintire vie printre studenți și profesori.

În 2008, când era Mitropolit de Ruse, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității din Sofia, în semn de recunoaștere pentru contribuția deosebită la dezvoltarea vieții spirituale a instituției și pentru rolul său activ în reînființarea Facultății de Teologie.

Foto credit: Patriarhia Bulgariei