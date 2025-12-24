Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I: Eutanasia reprezintă una dintre cele mai delicate și complexe probleme contemporane

Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a subliniat în cadrul unei conferințe internaționale desfășurate la Fanar săptămâna trecută că eutanasia reprezintă „una dintre cele mai delicate și complexe probleme contemporane cu care sunt chemate să se confrunte societățile noastre”.

Conferința intitulată „Buna viețuire – Decizii privind sfârșitul vieții” a avut loc în perioada 19-20 decembrie, sub egida Patriarhiei Ecumenice și a fost organizată de Laboratorul de Filosofie Aplicată al Facultății de Filosofie din cadrul Universității Kapodistriene din Atena.

În cuvântul ținut la deschiderea conferinței, Patriarhul Bartolomeu a subliniat că poziția Bisericii trebuie exprimată „întotdeauna cu sensibilitate pastorală și nu prin generalizări sau într-un spirit legalist”.

Moartea nu trebuie grăbită

Patriarhul Ecumenic a reafirmat că viața umană are o demnitate spirituală înnăscută, arătând că, potrivit învățăturii Bisericii, „nu există limite ale demnității spirituale a persoanei umane, indiferent de măsura în care trupul sau mintea acesteia au fost afectate de trecerea timpului”.

Referindu-se la sinucidere, Sanctitatea Sa a amintit că aceasta este caracterizată drept „o tragedie” și „o profundă ofensă adusă demnității persoanei umane”, subliniind că „nu poate fi niciodată considerată o soluție permisă în fața suferințelor lumești”.

Totodată, în baza iconomiei pastorale, „nu ar trebui exclusă, în principiu, săvârșirea integrală a slujbei de înmormântare” pentru cei aflați în această situație.

Moartea nu provoacă teamă

Cu privire la eutanasie, Patriarhul Ecumenic a accentuat că „chiar și în cazul persoanelor care suferă de boli cumplite, moartea nu trebuie grăbită”, caracterizând eutanasia drept „o practică străină concepției creștine despre viață”.

Sanctitatea Sa a precizat că „este pe deplin permis ca persoanele aflate în pragul morții să refuze tratamente medicale extraordinare și tehnologii care prelungesc artificial viața trupească”, subliniind că „nu poate constitui o datorie a unui creștin prelungirea chinurilor trupului din teamă în fața sfârșitului inevitabil”.

Patriarhul Bartolomeu a arătat că, pentru creștinii care „așteaptă învierea morților și viața veacului ce va să fie”, moartea „în harul lui Dumnezeu nu trebuie să provoace teamă”, întrucât omul nu este „ființă-către-moarte”, ci „ființă-către-viață”.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu