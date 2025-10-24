Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Galerie foto: Patriarhul Ecumenic Bartolomeu s-a întâlnit cu membrii comunității elene din București
Comunitatea elenă din București s-a bucurat, vineri seara, de vizita Sanctității Sale Bartolomeu I. Patriarhul Ecumenic a fost întâmpinat de Excelența Sa, doamna Evangelia Grammatika, ambasadorul Greciei în România, la sediul Ambasadei, unde i-a binecuvântat…
Părintele stareț Victorin Oanele, 11 ani de la trecerea la Domnul
Vineri se împlinesc 11 ani de la trecerea la cele veșnice a Arhimandritului Victorin Oanele (1931–2014), starețul Mănăstirii Sihăstria timp de peste patru decenii și una dintre cele mai marcante figuri ale monahismului românesc contemporan.…
Biroul de presă al Episcopiei de Bălți a fost inaugurat: Echipamentele IT achiziționate cu sprijinul DRRM
Biroul de presă al Episcopiei de Bălți a fost inaugurat joi, în prezența Preasfințitului Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, și a directorului general al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), Constantin-Valentin Răducanu. Dotarea cu…
Trinitas TV și Televiziunea Română transmit live sfințirea picturii Catedralei Naționale
Trinitas TV și Televiziunea Română (TVR) transmit live duminică sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale. Evenimentul va fi transmis în cadrul unei ediții speciale a emisiunii „Universul Credinței” și pe canalele TVR 1, TVR…
O biserică veche de 350 de ani din Iași intră în proces de restaurare
Proiectul de restaurare a Bisericii „Sfinții Atanasie și Chiril” din Iași, unul dintre cele mai vechi și valoroase monumente ale orașului, a fost lansat joi în cadrul unei conferințe de presă organizate la lăcașul de…