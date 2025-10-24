Galerie foto: Patriarhul Ecumenic Bartolomeu s-a întâlnit cu membrii comunității elene din București

Comunitatea elenă din București s-a bucurat, vineri seara, de vizita Sanctității Sale Bartolomeu I.
Patriarhul Ecumenic a fost întâmpinat de Excelența Sa, doamna Evangelia Grammatika, ambasadorul Greciei în România, la sediul Ambasadei, unde i-a binecuvântat pe angajații instituției.
În continuare, ierarhul s-a îndreptat către Biserica „Buna Vestire” și a participat la slujba Paraclisului Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, alături de numeroși credincioși.
Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene

