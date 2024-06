Patriarhul Ecumenic a înălțat rugăciuni la mormântul fostului Patriarh al Bulgariei

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și delegații Bisericilor Ortodoxe surori au participat duminică dimineața la Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala mitropolitană „Sfânta Chiriachi” din Sofia, cu doar câteva ore înainte de anunțarea numelui noului Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Bulgare.

După liturghie, Patriarhul Ecumenic a oficiat o slujbă de pomenire la mormântul fostului Patriarh al Bulgariei, Preafericitul Părinte Neofit, care a decedat în luna martie a acestui an.

La parastas au participat toți delegații Bisericilor Ortodoxe surori.

Din partea Patriarhiei Române au participat Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, și ierod. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal și directorul Agenției de știri Basilica.

Conform programului, în decursul zilei de astăzi vor avea loc alegerile celui de al patrulea Patriarh al Bulgariei.

Candidații la tronul patriarhal sunt: Mitropolitul Grigorie de Vrața, Mitropolitul Gavriil de Lovech și Mitropolitul Daniil de Vidin.

Ecumenical Patriarch Bartholomew officiated a memorial service at the tomb of Bulgaria’s late Patriarch Neophyte.

