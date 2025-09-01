Patriarhul Daniel transmite condoleanțe la decesul Marelui Rabin al României, Menachem Hacohen

Publicăm integral mesajul de condoleanțe adresat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la decesul Marelui Rabin al României, Menachem Hacohen:

Bucureşti, 01 septembrie 2025

Domnului Deputat Silviu Vexler,

Președintele Federației Comunităților Evreiești din România

Domnule Preşedinte,

Am aflat cu tristețe despre decesul fostului Mare Rabin al României, Menachem Hacohen, la vârsta de 93 de ani.

Născut în anul 1932 la Ierusalim, Menachem Hacohen și-a dedicat viața în domeniile religiei, literaturii și politicii, atât în Israel, cât și în România. Prin implicarea sa în numeroase acțiuni pentru întreținerea și îmbunătățirea dialogului interreligios, a contribuit semnificativ la apropierea dintre marile tradiții religioase și la promovarea valorilor morale și spirituale comune în societate.

Ne rugăm lui Dumnezeu să așeze sufletul său împreună cu drepții, să mângâie familia îndoliată şi pe toţi cei care l-au cunoscut şi l-au prețuit!

Veșnica lui pomenire!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române