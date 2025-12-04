Patriarhul Daniel la Sinaxa monahală: Cuvioșii recent canonizați dovedesc că isihasmul nu a dispărut niciodată din Biserică

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezidat joi, la Palatul Patriarhiei, Sinaxa Monahală a stareților și starețelor din Arhiepiscopia Bucureștilor, prilej cu care a vorbit despre evenimentele anului 2025, declarat în Biserica Ortodoxă Română Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea.

Principalele evenimente ale anului au fost proclamarea canonizării mai multor duhovnici și mărturisitori din perioada comunistă și sfințirea picturii Catedralei Naționale.

„Această sfințire a arătat unitatea și demnitatea Bisericii Ortodoxe Române și aprecierea ei la împlinirea a 140 de ani de la obținerea autocefaliei și 100 de ani de la ridicarea în rang de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române”, a spus Preafericirea Sa.

Dintre cei 16 sfinți duhovnici și mărturisitori a căror canonizare a fost proclamată anul acesta, 10 sunt monahi, la care s-au adăugat patru monahi români din Sfântul Munte Athos canonizați de Patriarhia Ecumenică tot în acest an, la inițiativa Patriarhului Daniel.

„Aceasta arată că rugăciunea este cea dintâi sursă a dobândirii sfințeniei”, a spus Preafericirea Sa.

Nu contează unde ne aflăm, ci relația cu Dumnezeu

„Din punct de vedere practic, se constată că sfinții părinți isihaști, cu rugăciune deosebit de stăruitoare, permanentă, neîncetată, au fost prezenți și în vremuri de prigoană comunistă. Și, între aceștia, în mod deosebit se remarcă Sfântul Cuvios Paisie de la Mănăstirea Sihăstria, Paisie Olaru.”

„De asemenea, în plin comunism, vedem în mijlocul cetății celei mai agitate, în București, un alt isihast, pe Părintele Cuvios Sofian de la Mănăstirea Antim”, a amintit Părintele Patriarh Daniel.

„Aceasta arată că isihasmul nu a dispărut niciodată. El a fost, ca și curent de spiritualitate, uneori mai restrâns, uneori mai camuflat, uneori mai diminuat, dar permanent prezent” în Biserică, a mai afirmat Patriarhul României.

„Este foarte important să învățăm de la părinții aceștia că nu contează unde ne aflăm – în Munții Neamțului sau în mijlocul Bucureștilor, nu contează locul, ci contează relația pe care o avem noi cu Dumnezeu. Dacă este omul rugător, fie în liniștea sihăstriei din munți, fie în agitația orașului, Dumnezeu ascultă rugăciunea și lucrează cu harul Său.”

Recunoștință

„Cei ce se roagă mult au fost numiți în cultul ortodox de Dumnezeu purtători, pentru că au avut pururea pe Hristos prezent în inima și mintea lor prin Rugăciunea minții, sau a inimii”, a mai spus Preafericirea Sa.

„Dăm slavă lui Dumnezeu mai întâi pentru toate aceste lucrări și pentru modul în care clerul, monahii și monahiile și poporul dreptcredincios au contribuit la organizarea acestui An omagial-comemorativ. Proclamările locale ale canonizării celor 16 sfinți români în țară au fost deosebit de importante pentru intensificarea evlaviei poporului român.”

Părintele Patriarh Daniel a amintit că sfinții recent canonizați au fost deja pictați în mozaic la Catedrala Națională, inclusiv cei canonizați de Patriarhia Ecumenică.

La aceștia se adaugă și icoanele în mozaic – unele finalizate, altele în lucru la Catedrala Națională – ale sfintelor femei canonizate anul acesta în perspectiva anului 2026, declarat Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).

Referat și vizionare de film

Sinaxa Monahală a început cu o slujbă de Te Deum oficiată la Catedrala Patriarhală de Arhim. Nectarie Șofelea. Exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor.

După cuvântul de deschidere al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale, a prezentat un referat intitulat „Sfinții români aghioriți recent canonizați: repere ale spiritualității isihaste”.

Răzvan Mihai Clipici a expus pe scurt biografiile celor patru părinți români aghioriți canonizați anul acesta de Patriarhia Ecumenică: Sf. Cuv. Nifon de la Prodromu, Sf. Cuv. Nectarie Protopsaltul, Sf. Cuv. Petroniu de la Prodromu și Sf. Cuv. Dionisie Vatopedinul de la Colciu.

„Cei patru sfinți români aghioriți au fost mari nevoitori isihaști, care s-au dăruit cu totul vieții pustnicești și s-au făcut vase alese ale darurilor cerești”, a spus consilierul patriarhal.

„Ei au ajuns la mari măsuri de sfințenie și s-au arătat îndrumători înțelepți ai sufletelor pe calea mântuirii, strălucind în virtute, în dragoste și în smerenie”, a spus consilierul patriarhal, care a relatat și mărturii ale celor care i-au cunoscut pe sfinți și au lăsat înscrisuri despre viața și personalitatea lor.

Referatul a fost urmat de vizionarea reportajului „Proclamarea locală a canonizării Sf. Cuv. Dionisie Vatopedinul de la Colciu”, realizat de Trinitas TV, televiziunea Patriarhiei Române.

Sinaxa monahală s-a încheiat cu discuții în plen despre aspecte organizatorice și administrative referitoare la mănăstirile din eparhie.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu