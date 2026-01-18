Patriarhul Daniel: Recunoștința este o stare de smerenie și sănătate a sufletului

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat duminică, la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, că recunoștința este o stare de smerenie și sănătate a sufletului.

Patriarhul României a făcut referire la vindecarea celor zece leproși din Evanghelia zilei, dintre care doar unul s-a întors și a fost recunoscător.

„Imediat după ce a fost vindecat, el a înțeles că vindecarea lui este darul Milostivului Dumnezeu, care a lucrat prin omul Iisus. Indirect, acest lepros vindecat și recunoscător a mărturisit că Iisus Hristos este Dătătorul vieții și Doctorul sufletelor și al trupurilor oamenilor”, a explicat Părintele Patriarh Daniel.

Mântuitorul l-a întrebat pe cel recunoscător: „Oare nu zece s-au curățit? Dar cei nouă unde sunt?”.

„Prin întrebarea Sa ca un reproș adresat celor nerecunoscători şi nemulțumitori, Iisus ne învaţă că omul nerecunoscător pentru o binefacere primită se află într-o stare spirituală nefirească, nesănătoasă și nedemnă. De ce? Pentru că recunoștința este sentimentul cel mai firesc al omului care a beneficiat de ajutorul cuiva”.

Mulțumire permanentă

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus că omul are cu adevărat suflet sănătos dacă este recunoscător lui Dumnezeu şi oamenilor pentru darurile sau binefacerile pe care le primește.

„Omul credincios, drept și demn, mulțumește permanent lui Dumnezeu pentru că trăiește în creaţia lui Dumnezeu şi o folosește, adică folosește aerul, apa, pământul, căldura soarelui şi toate realitățile create de Dumnezeu pentru a susține viața umană”.

„De aceea, în fiecare duminică și sărbătoare, iar în mănăstiri, chiar în fiecare zi din săptămână, Biserica aduce mulţumire sau recunoştinţă lui Dumnezeu prin slujba Sfintei Euharistii sau a Sfintei Liturghii Euharistice”, a explicat Patriarhul României.

Preafericirea Sa a subliniat că Sfânta Liturghie este lucrarea cea mai sfântă și înaltă de recunoștinţă sau de mulţumire pe care Biserica o aduce lui Dumnezeu pentru toate binefacerile primite de la El, cunoscute şi necunoscute, arătate şi nearătate deplin”.

Despre omul euharistic

Prin gestul să de recunăștință, samarineanul vindecat de lepră devine un dascăl pentru cei din jurul lui.

„Fiecare om care cultivă cu smerenie simțul recunoștinţei poate deveni un bun învăţător pentru semenii lui când aceștia au pierdut simţul recunoştinţei, indiferent de vârstă, stare socială sau etnie”.

„Din punct de vedere duhovnicesc, este superior nouă cel ce este mai smerit decât noi, cel mai drept, cel mai demn decât noi, cel ce mulțumește lui Dumnezeu și oamenilor mai mult decât noi. Omul mulțumitor, recunoscător este omul euharistic, omul care arată recunoștință”, a adăugat Părintele Patriarh Daniel.

Avem nevoie să îi mulțumim lui Dumnezeu

Preafericirea Sa a evidențiat că recunoștința pentru darurile primite ne ajută să creștem duhovniceşte în relaţia noastră de comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii.

„Nu Dumnezeu are nevoie de mulţumirea noastră, ci noi avem nevoie să-I mulţumim lui Dumnezeu şi oamenilor pentru a avea un suflet sănătos şi drept, pentru a crește în comuniune de iubire smerită şi de recunoștință față de Dumnezeu şi de semeni”.

„Dacă nu mulțumim lui Dumnezeu și oamenilor, întrerupem sau slăbim comunicarea și comuniunea noastră cu Dumnezeu și cu semenii. Dacă nu mulțumim binefăcătorilor noștri, ne autolimităm și sărăcim duhovnicește, adică ne izolăm în iubire pătimașă de sine”, a atenționat Părintele Patriarh Daniel.

La finalul predicii, Patriarhul României a îndemnat la recunoștință față de toți cei care au contribuit la formarea noastră trupească și duhovnicească: „Să mulțumim tuturor celor care, prin cuvânt și fapte, ne transmit binecuvântarea și iubirea lui Dumnezeu”.

Foto credit: Ziarul Lumina