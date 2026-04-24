Patriarhul Daniel sprijină comunitățile monahale românești din Athos cu opt tone de alimente

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a trimis opt tone de alimente către comunitățile monahale românești din Athos.

Este vorba despre un transport de alimente neperisabile în sprijinul monahilor athoniți români, dar și al pelerinilor care sosesc în număr tot mai mare, în contextul canonizării de către Patriarhia Ecumenică, în cursul anului trecut, a Sfinților Cuvioși Dionisie de la Colciu, Nifon, Nectarie Protopsaltul și Petroniu la Prodromu.

Alimentele au fost transportate din România cu un camion, până la schitul românesc Prodromu, de unde au fost distribuite către celelalte comunități monahale românești reprezentative: Schitul Lacu și chiliile românești de pe teritoriul mănăstirii Vatoped: Chilia „Sfântul Ipatie”, Chilia „Sfântul Gheorghe” – Colciu și Chilia „Sfântul Ioan Botezătorul” – Colciu, care au organizat transportul local.

Darurile oferite de Părintele Patriarh Daniel pentru monahii din Athos au ajuns în Sfântul Munte cu sprijinul Tipografiei Cărților Bisericești, al Societății Chivotul Mare din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor și al Federației Filantropia a Patriarhiei Române. Cu acest prilej, campania „Ajută un bătrân să zâmbească” a fost extinsă și către monahii români vârstnici din Athos.

De asemenea, prin decizia Patriarhului României, publicațiile recente apărute la Editurile Patriarhiei Române, împreună cu alimente neperisabile de strictă necesitate, vor fi trimise periodic în Sfântul Munte Athos, pentru a sprijini comunitățile monahale românești.

Daruri binevenite

Arhimandritul Atanasie Floroiu, starețul Schitului Prodromu, a spus că aceste daruri sunt binevenite.

„În fiecare zi avem peste 100 de închinători care ne trec pragul, deci sunt binevenite aceste alimente”.

„Deci, acest dar face foarte mult, mai ales că avem și șantierele deschise. Îi mulțumim din tot sufletul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, că s-a gândit la noi și a venit la momentul potrivit, în perioada de vârf: lunile de vară în care sunt mulți închinători, muncitori, meseriași, cărora trebuie să le asigurăm cazarea și masa”, a precizat starețul.

Primul pas

Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul social – filantropic, a declarat că acest transport este doar începutul.

„La inițiativa Părintelui Patriarh am poposit zilele acestea în Sfântul Munte Athos, la schitul Prodromu, la schitul Lacu și la cele trei chilii de pe teritoriul Mănăstirii Vatoped, unde am distribuit alimente neperisabile, care vor fi folosite pentru ajutorarea acestor așezăminte istorice românești”.

„Aproximativ opt tone de alimente au fost distribuite: ulei, zahăr, magiun, chiar vin liturgic, conserve de pește, cașcaval și cozonac”.

„Prin această acțiune, încercăm să deschidem un drum pentru a veni cât mai des: ne propunem să venim de cel puțin de două ori pe an pentru a așeza așezămintele de la Sfântul Munte Athos”, a explicat părintele consilier patriarhal.

Foto credit: Trinitas TV