Patriarhul Daniel, meditație la cumpăna dintre ani despre raportul dintre timp și eternitate în gândirea Sf. Dumitru Stăniloae

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat la Catedrala Patriarhală, în noaptea dintre ani, o meditație despre raportul dintre timp și eternitate în gândirea Sfântului Dumitru Stăniloae.

Prima mare învățătură este că „timpul a fost și rămâne preocuparea permanentă și majoră a omului, iar acest sentiment al timpului care curge ireversibil către Împărăția Cerurilor, sau Împărăția lui Dumnezeu, ne cheamă la reflexie, mai ales la sfârșit de an.”

Timpul, modul de existență al creaturii

„Timpul este modul de existență al creaturii, iar eternitatea este modul de existență al lui Dumnezeu”, a precizat Patriarhul României.

„Fericitul Augustin a spus că Dumnezeu nu a creat lumea în timp, ci deodată cu timpul. Deci lumea nu a fost creată în timp, ci deodată cu timpul, timpul fiind măsura devenirii celor create. Deci, timpul este specific tuturor celor create de Dumnezeu.”

Preafericirea Sa a explicat că, „pentru Dumnezeu, eternitatea nu înseamnă un timp infinit, pentru că Dumnezeu este atemporal și aspațial, adică este mai presus de timp și de spațiu. Timpul este propriu doar creat și istoric”.

În acest sens, Părintele Patriarh Daniel l-a citat pe Sfântul Preot Dumitru Stăniloae, care a scris: Eternitatea nu este nici înainte, nici după timp. Ea este acea dimensiune spre care timpul se poate deschide. Adevărata finalitate a timpului nu este termenul final, ci pleroma, adică împărăția cerurilor sau împărăția Dumnezeu. Eternitatea lui Dumnezeu transcende modul omenesc de existență și de gândire.

„Timpul apare din inițiativa iubitoare și milostivă a lui Dumnezeu, care creează lumea și îl cheamă permanent pe om să răspundă iubirii Sale milostive. Astfel, Sfântul Dumitru Stăniloae afirmă că timpul reprezintă intervalul între apelul iubirii lui Dumnezeu către om și răspunsul liber al omului către Dumnezeu. Deci ne lasă un timp de gândire spre a răspunde chemarea Lui”, a precizat Patriarhul României.

Rugăciunea, sfințire a timpului

A doua învățătură importantă este că rugăciunea, Sfânta Liturghie Euharistică și sărbătorile Bisericii sunt lucrări de sfințire a timpului.

„Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, pe care tocmai l-am rostit la slujba ce se săvârșește în noaptea trecerii din trei ani, ne arată importanța sfințirii timpului vieții noastre prin chemarea în rugăciune a numelui mântuitor al Domnului nostru Iisus Hristos”, a spus Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh Daniel a citat din Sf. Dumitru Stăniloae, care scria că e o taină care se înfăptuiește ori de câte ori se roagă omul cu concentrare. Cel ce ajunge la o rugăciune neîncetată, trăiește neîncetat această taină. Prin rugăciune pătrunde omul ca un scafandru în adâncurile nesfârșite ale lui Dumnezeu.

Patriarhul României a subliniat în acest context că, „în Biserică, Sfintele Taine și toate celelalte sfinte slujbe sfințesc viața omului în toate etapele acesteia”.

„În mod deosebit, Sfântul Dumitru Stăniloae ne încredințează că Sfânta Liturghie Euharistică este esența lucrării Bisericii de dobândire a vieții veșnice. Sfânta liturghie este Evanghelia pusă în lucrare, ea e laboratorul învierii și școala de prinderii comuniuni între oameni, ne spune Sfântul Dumitru Stăniloae. E manifestarea bucuriei comune că vom învia și vom fi toți împreună în veci cu părinții, cu frații, cu copiii noștri, comunicând prin trupurile noastre luminoase.”

Liturghia personală perpetuă în comuniune cu semenii

A treia învățătură din cadrul meditației pe marginea scrierilor Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae se referă la efortul omului pentru dobândirea sfințeniei, sau a unirii lui cu Dumnezeu, care este numit de Sfântul Dumitru Stăniloae o liturghie personală perpetuă, pe care omul credincios nu o săvârșește individual. Omul nu ajunge la viața eternă printr-o legătură egoistă cu Dumnezeu, ci prin împlinirea poruncii iubirii față de semeni și prin lucrarea sa curată asupra creației. Iar între om și creație primul loc îl ocupă familia lui.

În acest sens, sfântul scria că persoana umană are datoria de a face și din casa sa un lăcaș al lui Dumnezeu, prin care se înainteze spre unirea cu Hristos într-o slujire sau într-o liturghie care să-l ducă tot mai aproape de Dumnezeu. Membrii familiei sunt chemați să-și dea în acest scop, în primul rând, ajutorul lor reciproc.

„Deci aceasta este modalitatea prin care credința se manifestă în familie”, a explicat Părintele Patriarh Daniel.

„Anul 2026 în care pășim este declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame), tocmai pentru a sublinia rolul esențial pe care familia și femeia îl au în formarea și păstrarea identității creștine, precum și în transmiterea credinței creștine de la o generație la alta.”

La slujba dintre ani oficiată la Catedrala Patriarhală, a fost citit, conform rânduielii, Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos.

Alături de Patriarhul României au citit acatistul Arhim. Andrei Anghel, vicar patriarhal, Arhim. Clement Haralam, mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale, și slujitori ai catedralei.

Joi, la Catedrala Patriarhală, Patriarhul Daniel va proclama oficial anul 2026 drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene