Patriarhul Daniel la ziua de naştere, recunoscător celor care au contribuit la formarea Sa spirituală şi intelectuală

Patriarhul Daniel a împlinit vineri vârsta de 71 de ani. Aniversarea a fost marcată prin rugăciune în Catedrala Patriarhală.

Sfânta Liturghie şi Slujba de Te Deum au fost oficiate de Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud.

După Te Deum, Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a rostit, în numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, un cuvânt de apreciere la adresa Patriarhului Daniel.

„Este slujitorul care se adapă tot timpul din izvoarele Preasfintei Treimi, iar izvoarele Preasfintei Treimi se văd la tot pasul în viaţa Preasfintei noastre Biserici Ortodoxe Române. El păstoreşte în apele spirituale şi în apele identitare creştineşti româneşti acasă şi pretutindeni”.

„După ce a parcurs etapele ascultării de Dumnezeu, şi-a dat seama că ascultarea de Sfinţii Părinţi este singura libertate posibilă, pentru că prin Sfinţii Părinţi rămâi fiu al lui Dumnezeu şi frate al oamenilor care te recunosc ca vindecător părinte care ştie că dificultăţile sunt făcute nu pentru a ne abate de la cale, ci pentru a ne abate înţelept”.

„Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a înţeles să caute lumina în fapte, aşa cum arată Domnul Iisus Hristos”, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.

Mulţumiri

Patriarhul Daniel a mulţumit, la rândul său, tuturor celor care sprijină lucrările Bisericii Ortodoxe Române.

„Mulţumim Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos pentru cuvântul frumos şi bogat pe care l-a rostit în numele Sfântului Sinod, mulţumim Preasfinţitului Părinte Veniamin al Basarabiei de Sud care a oficiat Sfânta Liturghie şi slujba de Te Deum”.

„Mulţumim tuturor celor care ne ajută în această misiune de păstorire a Bisericii Ortodoxe Române, membrilor Sfântului Sinod. Desigur, mulţumim tuturor celor care arată cooperare şi coresponsabilitate în toate instituţiile bisericeşti”.

„Mulţumim, de asemenea, instituţiilor de stat care sprijină Biserica în mod sincer şi constant”.

Recunoştinţă

La aniversarea zilei de naştere, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a arătat recunoştinţă tuturor celor care au contribuit la formarea Sa.

„În această zi de aniversare a naşterii s-a îndreptat gândul nostru de rugăciune de dimineaţă şi pentru odihna sufletelor părinţilor noştri după trup, dar şi pentru părinţii duhovniceşti care au contribuit la formarea noastră şi intelectuală de-a lungul timpului”.

„De aceea, este o zi de recunoştinţă pentru ceea ce am primit de la părinţi, profesori, prieteni, de la toţi cei care ne-au ajutat în viaţă”.

Rugăciune pentru continuarea lucrărilor Bisericii

Patriarhul României a mai precizat că în astfel de momente trebuie înălţate rugăciuni către Dumnezeu „ca şi mai departe să ne ajute să continuăm toată lucrarea cea bună şi folositoare Bisericii şi poporului şi, desigur, lucrarea de zidire duhovnicească din inimi şi lucrare de zidire a bisericilor noi, a noilor instituţii teologice, culturale, media, toate acestea laolaltă sunt braţe ale slujirii Bisericii îndreptate spre popor”.

„Avem bucurii mari când vedem că elevii seminarişti şi studenţii obţin rezultate frumoase la învăţătură şi devin minţi luminate pentru a sluji pe Hristos şi Evanghelia Sa. De asemenea, ne bucurăm când vedem că în jurul ţării noastre comunităţile ortodoxe româneşti dezvoltă programe, activităţi frumoase unind rugăciunea cu acţiunea, hărnicia cu dărnicia şi aici remarc în mod deosebit lucrarea care se săvârşeşte în Basarabia, dar și în alte părți ale diasporei române”.

„Ne rugăm Preasfintei Treimi, Maicii Domnului și tuturor sfinților să ne dăruiască tuturor pace şi bucurie, sănătate și mântuire, spre slava Preasfintei Treimi şi spre a noastră mântuire. Amin”, şi-a încheiat cuvântul Preafericirea Sa.

Patriarhul Daniel a primit, din partea Sfântului Sinod, o icoană a Maicii Domnului şi un coş cu flori.

Ulterior, în Palatul Patriarhiei, a avut loc un scurt moment aniversar.

Biografie

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a născut în 22 iulie 1951, în satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș, fiind al treilea copil în familia învățătorului Alexie și Stela Ciobotea.

În perioada 1974-1976 a frecventat cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar Ortodox din București, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae.

Și-a continuat studiile în străinătate: doi ani la Facultatea de Teologie Protestantă a Universității de Științe Umane din Strasbourg (Franța) și doi ani la Universitatea Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Catolică (Germania).

În 15 iunie 1979 a susținut teza de doctorat la Universitatea din Strasbourg, intitulată: Réflexion et vie chrétiennes aujourd’hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité (424 p). Teza a fost pregătită sub îndrumarea a doi reputați profesori francezi: Gerard Ziegwald și André Benoît și a primit calificativul maxim.

În 1987 a intrat în viața monahală la Mănăstirea Sihăstria, Jud. Neamț, cu numele Daniel, avându-l ca naș de călugărie pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Cleopa Ilie.

A fost hirotonit ierodiacon în 14 august 1987 și ieromonah în 15 august 1987. În 1988 a fost hirotesit protosinghel și numit Consilier Patriarhal, Director al Sectorului Teologie Contemporană și Dialog Ecumenic. Tot în anul 1988 a devenit conferențiar la Catedra de Misiune Creștină a Institutului Teologic Universitar Ortodox din București.

A fost ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul de Lugojanul și hirotonit arhiereu în 4 martie 1990.

În 7 iunie 1990 a fost ales Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Întronizarea a avut loc în iulie 1990. A desfășurat o bogată activitate pastoral-misionară, culturală și social-filantropică în perioada 1990-2007, în demnitatea de Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

În 12 septembrie 2007 Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales în funcția de Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române și Locțiitor al Tronului Cezareei Capadociei. Întronizarea Preafericitului Patriarh Daniel s-a concretizat duminică, 30 septembrie 2007, la Catedrala Patriarhală din București.

